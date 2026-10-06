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"Рынок в боковике": аналитики оценили итоги дня на Мосбирже

"Рынок в боковике": аналитики оценили итоги дня на Мосбирже - 06.10.2026, ПРАЙМ

"Рынок в боковике": аналитики оценили итоги дня на Мосбирже

Российский рынок акций умеренно повысился за основную сессию, удержавшись выше психологического уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T20:45+0300

2026-10-06T20:45+0300

2026-10-06T20:45+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повысился за основную сессию, удержавшись выше психологического уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38% - до 2328,50 пункта, долларовый РТС – снизился на 0,53%, до 855,81 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок в боковике Российский рынок акций в основные торги не демонстрировал единой динамики. Упав в первой половине дня, он смог вырасти во второй, удержавшись выше психологически значимого уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи. "Геополитические сигналы поддерживают надежды на дипломатический прогресс по линии РФ-США и на скорые трехсторонние переговоры с участием Киева", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги ВК (+4,4%), Совкомбанка (+4,1%), ВТБ (+2,5%), НЛМК (+1,8%). Подешевели акции "Газпрома" (-1,2%), Мосбиржи (-0,7%), "Татнефти" (-0,8%). Стоимость нефти к 19.37 мск снижалась на 0,3% до 100,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% до 101,9 пункта. Прогнозы В среду российский рынок акций может продолжить пребывать внутри диапазона в 2310-2340 пунктов по индексу Мосбиржи в отсутствие значимых геополитических новостей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии не удержались у ее пиков и района сопротивлений 2335 пунктов и 870 пунктов, не получив новых масштабных драйверов движения, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Покупатели акций остаются в ожидании новых "бычьих" факторов в том числе со стороны геополитики. Настроения в российских акциях в целом спокойные", – добавляет она.

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рынок, торги, акции, сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"