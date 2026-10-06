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Аналитик оценила вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре

Аналитик оценила вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре - 06.10.2026, ПРАЙМ

Аналитик оценила вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре

Вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре выросла после публикации более благоприятных, чем ожидалось, данных по инфляции за сентябрь, заявила РИА | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T08:21+0300

2026-10-06T08:21+0300

2026-10-06T08:21+0300

мировая экономика

турция

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АНКАРА, 6 окт - ПРАЙМ. Вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре выросла после публикации более благоприятных, чем ожидалось, данных по инфляции за сентябрь, заявила РИА Новости турецкий экономический обозреватель Озлем Текиндор. Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84% в месячном выражении против прогноза Центробанка в 2,3%, а годовая инфляция снизилась до 29,73%, сообщил в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK). "Сентябрьская инфляция создает пространство для снижения ставки", - заявила собеседница агентства. Аналитик вместе с тем призвала к осторожности из-за рисков роста цен на энергоносители, высокого уровня мировых ставок и сохраняющихся инфляционных ожиданий. "Расслабляться пока рано", - добавила она. Центробанк Турции в сентябре сохранил учетную ставку на уровне 37% годовых. Там, в частности, заявили, что решения будут приниматься с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также подчеркнули готовность сохранять необходимую жесткость денежно-кредитной политики до достижения ценовой стабильности. Очередное заседание регулятора состоится 22 октября.

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мировая экономика, турция