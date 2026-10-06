Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик оценила вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/analitik-873969432.html
Аналитик оценила вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре
Аналитик оценила вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре - 06.10.2026, ПРАЙМ
Аналитик оценила вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре
Вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре выросла после публикации более благоприятных, чем ожидалось, данных по инфляции за сентябрь, заявила РИА | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T08:21+0300
2026-10-06T08:21+0300
мировая экономика
турция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873969432.jpg?1791264065
АНКАРА, 6 окт - ПРАЙМ. Вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре выросла после публикации более благоприятных, чем ожидалось, данных по инфляции за сентябрь, заявила РИА Новости турецкий экономический обозреватель Озлем Текиндор. Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84% в месячном выражении против прогноза Центробанка в 2,3%, а годовая инфляция снизилась до 29,73%, сообщил в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK). "Сентябрьская инфляция создает пространство для снижения ставки", - заявила собеседница агентства. Аналитик вместе с тем призвала к осторожности из-за рисков роста цен на энергоносители, высокого уровня мировых ставок и сохраняющихся инфляционных ожиданий. "Расслабляться пока рано", - добавила она. Центробанк Турции в сентябре сохранил учетную ставку на уровне 37% годовых. Там, в частности, заявили, что решения будут приниматься с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также подчеркнули готовность сохранять необходимую жесткость денежно-кредитной политики до достижения ценовой стабильности. Очередное заседание регулятора состоится 22 октября.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, турция
Мировая экономика, ТУРЦИЯ
08:21 06.10.2026
 
Аналитик оценила вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре

Аналитик Текиндор: вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре выросла

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 6 окт - ПРАЙМ. Вероятность снижения ключевой ставки в Турции в октябре выросла после публикации более благоприятных, чем ожидалось, данных по инфляции за сентябрь, заявила РИА Новости турецкий экономический обозреватель Озлем Текиндор.
Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84% в месячном выражении против прогноза Центробанка в 2,3%, а годовая инфляция снизилась до 29,73%, сообщил в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK).
"Сентябрьская инфляция создает пространство для снижения ставки", - заявила собеседница агентства.
Аналитик вместе с тем призвала к осторожности из-за рисков роста цен на энергоносители, высокого уровня мировых ставок и сохраняющихся инфляционных ожиданий.
"Расслабляться пока рано", - добавила она.
Центробанк Турции в сентябре сохранил учетную ставку на уровне 37% годовых. Там, в частности, заявили, что решения будут приниматься с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также подчеркнули готовность сохранять необходимую жесткость денежно-кредитной политики до достижения ценовой стабильности. Очередное заседание регулятора состоится 22 октября.
 
Мировая экономикаТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала