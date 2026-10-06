https://1prime.ru/20261006/ariana--873979583.html

Ariana Afghan Airlines вышла из-под контроля пакистанской компании

Ariana Afghan Airlines вышла из-под контроля пакистанской компании - 06.10.2026, ПРАЙМ

Ariana Afghan Airlines вышла из-под контроля пакистанской компании

Афганская государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines вывела свои сайт и систему продажи билетов из-под контроля пакистанской компании-куратора,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T11:51+0300

2026-10-06T11:51+0300

2026-10-06T11:51+0300

бизнес

технологии

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873979583.jpg?1791276673

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Афганская государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines вывела свои сайт и систему продажи билетов из-под контроля пакистанской компании-куратора, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Спустя почти 15 лет система продажи билетов, операционная система и официальный сайт компании были изъяты из монопольного управления пакистанской фирмы Zapways. Вместо этого запущена новая, современная и соответствующая стандартам система, внедрение которой обошлось значительно дешевле", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным руководства Ariana Afghan Airlines, этот шаг был предпринят для укрепления технологической независимости, повышения технического потенциала и улучшения качества обслуживания пассажиров и туристических агентств. "Отказ от услуг зарубежной компании рассматривается как важный этап в обеспечении технического суверенитета авиаперевозчика", - отмечает пресс-служба. Переход на собственную систему с меньшими затратами позволит компании снизить зависимость от внешних сервисов и обеспечит прямое управление онлайн-платформами, продажами билетов и сопутствующими услугами.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, мировая экономика