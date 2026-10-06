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Ariana Afghan Airlines вышла из-под контроля пакистанской компании - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Ariana Afghan Airlines вышла из-под контроля пакистанской компании
Ariana Afghan Airlines вышла из-под контроля пакистанской компании - 06.10.2026, ПРАЙМ
Ariana Afghan Airlines вышла из-под контроля пакистанской компании
Афганская государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines вывела свои сайт и систему продажи билетов из-под контроля пакистанской компании-куратора,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T11:51+0300
2026-10-06T11:51+0300
бизнес
технологии
мировая экономика
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Афганская государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines вывела свои сайт и систему продажи билетов из-под контроля пакистанской компании-куратора, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Спустя почти 15 лет система продажи билетов, операционная система и официальный сайт компании были изъяты из монопольного управления пакистанской фирмы Zapways. Вместо этого запущена новая, современная и соответствующая стандартам система, внедрение которой обошлось значительно дешевле", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным руководства Ariana Afghan Airlines, этот шаг был предпринят для укрепления технологической независимости, повышения технического потенциала и улучшения качества обслуживания пассажиров и туристических агентств. "Отказ от услуг зарубежной компании рассматривается как важный этап в обеспечении технического суверенитета авиаперевозчика", - отмечает пресс-служба. Переход на собственную систему с меньшими затратами позволит компании снизить зависимость от внешних сервисов и обеспечит прямое управление онлайн-платформами, продажами билетов и сопутствующими услугами.
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192
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192
40
бизнес, технологии, мировая экономика
Бизнес, Технологии, Мировая экономика
11:51 06.10.2026
 
Ariana Afghan Airlines вышла из-под контроля пакистанской компании

Ariana Afghan Airlines вывела из-под контроля пакистанскую систему продажи билетов

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Афганская государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines вывела свои сайт и систему продажи билетов из-под контроля пакистанской компании-куратора, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Спустя почти 15 лет система продажи билетов, операционная система и официальный сайт компании были изъяты из монопольного управления пакистанской фирмы Zapways. Вместо этого запущена новая, современная и соответствующая стандартам система, внедрение которой обошлось значительно дешевле", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным руководства Ariana Afghan Airlines, этот шаг был предпринят для укрепления технологической независимости, повышения технического потенциала и улучшения качества обслуживания пассажиров и туристических агентств.
"Отказ от услуг зарубежной компании рассматривается как важный этап в обеспечении технического суверенитета авиаперевозчика", - отмечает пресс-служба.
Переход на собственную систему с меньшими затратами позволит компании снизить зависимость от внешних сервисов и обеспечит прямое управление онлайн-платформами, продажами билетов и сопутствующими услугами.
 
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