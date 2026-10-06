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Армения из-за отказа от российского газа может столкнуться с кризисом

Армения из-за отказа от российского газа может столкнуться с кризисом - 06.10.2026, ПРАЙМ

Армения из-за отказа от российского газа может столкнуться с кризисом

Армения из-за отказа от российского газа может столкнуться с промышленным кризисом как это уже произошло в Европе после аналогичного решения, заявил в интервью... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:26+0300

2026-10-06T19:26+0300

2026-10-06T19:26+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Армения из-за отказа от российского газа может столкнуться с промышленным кризисом как это уже произошло в Европе после аналогичного решения, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. "Еще один "отложенный эффект", который следует учитывать, глядя, например, на ту же Европу, которая отказалась от доступного российского топлива. Из-за подорожания энергоресурсов даже мощная немецкая промышленность находится в серьезном кризисе. То же самое будет ждать и Армению", - сказал Калугин. По его словам, сложно сказать, насколько активно республике удалось бы без поставок российских энергоносителей, обеспечивающих относительно дешевое электричество, развивать отрасль высоких технологий. "В частности, запустить энергозатратный центр обработки данных в Раздане, где находится самая мощная ТЭС, работающая на российском природном газе", - заключил директор департамента. Тридцатого июля министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 долларов за тысячу кубометров, в то время как актуальные "европейские" цены на газ превышают 600 долларов за тысячу кубометров. По его словам, иначе чем субсидированием это назвать нельзя, так как эта сумма составляет около миллиарда долларов в год. МИД РФ в мае сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00 мск.

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газ, армения, европа, ереван, максим решетников, мид рф, мид, снг