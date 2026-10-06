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Армения сможет продолжить развитие ж/д сетей только с Россией - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Армения сможет продолжить развитие ж/д сетей только с Россией
Армения сможет продолжить развитие ж/д сетей только с Россией - 06.10.2026, ПРАЙМ
Армения сможет продолжить развитие ж/д сетей только с Россией
Только в сотрудничестве с Россией у Армении сохраняются шансы на дальнейшее развитие национальной железнодорожной сети, заявил в интервью РИА Новости директор... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:35+0300
2026-10-06T19:38+0300
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бизнес
армения
запад
никол пашинян
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ржд
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Только в сотрудничестве с Россией у Армении сохраняются шансы на дальнейшее развитие национальной железнодорожной сети, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. "Только в сотрудничестве с нашей страной у Армении сохраняются шансы на дальнейшее развитие национальной железнодорожной сети. Россия является и останется одним из крупнейших генераторов грузопотоков через Южный Кавказ в силу географии, а также размера и структуры экономики", - сказал Калугин. Он также призвал армянских партнеров руководствоваться не текущей повесткой, навязанной Западом, а выверенным долгосрочным экономическим расчетом. "Тем более что на пространстве, использующем железнодорожную колею шириной 1520 миллиметров, нет и не будет более компетентного организатора перевозок, чем РЖД", - подчеркнул дипломат. "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - дочернее предприятие "Российских железных дорог" (РЖД). В феврале 2008 года Армения передала железнодорожную инфраструктуру в концессию компании сроком на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 июля не исключил обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации ЮКЖД. 2 сентября вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия не видит причин передавать концессию на управление Армянской железной дорогой, так как компания работает в соответствии с соглашением, приносит прибыль и готова участвовать в развитии железных дорог. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00 мск.
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россия, бизнес, армения, запад, никол пашинян, алексей оверчук, ржд, снг, мид рф
РОССИЯ, Бизнес, АРМЕНИЯ, ЗАПАД, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, РЖД, СНГ, МИД РФ
19:35 06.10.2026 (обновлено: 19:38 06.10.2026)
 
Армения сможет продолжить развитие ж/д сетей только с Россией

МИД РФ: только с Россией у Армении сохраняются шансы на развитие железнодорожной сети

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Только в сотрудничестве с Россией у Армении сохраняются шансы на дальнейшее развитие национальной железнодорожной сети, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
"Только в сотрудничестве с нашей страной у Армении сохраняются шансы на дальнейшее развитие национальной железнодорожной сети. Россия является и останется одним из крупнейших генераторов грузопотоков через Южный Кавказ в силу географии, а также размера и структуры экономики", - сказал Калугин.
Он также призвал армянских партнеров руководствоваться не текущей повесткой, навязанной Западом, а выверенным долгосрочным экономическим расчетом.
"Тем более что на пространстве, использующем железнодорожную колею шириной 1520 миллиметров, нет и не будет более компетентного организатора перевозок, чем РЖД", - подчеркнул дипломат.
"Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - дочернее предприятие "Российских железных дорог" (РЖД). В феврале 2008 года Армения передала железнодорожную инфраструктуру в концессию компании сроком на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 июля не исключил обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации ЮКЖД. 2 сентября вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия не видит причин передавать концессию на управление Армянской железной дорогой, так как компания работает в соответствии с соглашением, приносит прибыль и готова участвовать в развитии железных дорог.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00 мск.
 
РОССИЯБизнесАРМЕНИЯЗАПАДНикол ПашинянАлексей ОверчукРЖДСНГМИД РФ
 
 
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