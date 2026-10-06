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В "Арнест ЮниРусь" рассказали об интересе иностранцев к косметике из России
В "Арнест ЮниРусь" рассказали об интересе иностранцев к косметике из России - 06.10.2026, ПРАЙМ
В "Арнест ЮниРусь" рассказали об интересе иностранцев к косметике из России
Российская косметика премиального сегмента вызывает интерес у иностранных партнеров, рассказала журналистам гендиректор "Арнест ЮниРусь" Елена Тябутова в... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:33+0300
2026-10-06T13:33+0300
2026-10-06T13:45+0300
бизнес
россия
китай
магнит
"герофарм"
сибур
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ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российская косметика премиального сегмента вызывает интерес у иностранных партнеров, рассказала журналистам гендиректор "Арнест ЮниРусь" Елена Тябутова в кулуарах "Биопрома". "В принципе, к российской премиальной косметике интерес есть, потому что потребительницы в основном, хотя в BioCode (премиальный бренд косметики - ред.) есть очень хорошая мужская линейка тоже, в основном потребительницы, они испытывают потребность в правильном, понятном работающем уходе в любой стране", - рассказала Тябутова об интересе к российской косметике за рубежом. Глава "Арнест ЮниРусь" отметила, что компания активно выходит со своими продуктами на зарубежные рынки. Так, компания уже открыта свое подразделение в Китае. На выставочной экспозиции форума "Биопром" свыше 100 компаний представили свои передовые технологии. Среди них – "Магнит", "Герофарм", "Арнест", "Сибур", "Ростех", Фонд "Сколково". Некоторые разработки, показанные на экспозиции, уже запущены в производство, по многим завершены испытания, есть опытные образцы.
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бизнес, россия, китай, магнит, "герофарм", сибур
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Магнит, "Герофарм", Сибур
В "Арнест ЮниРусь" рассказали об интересе иностранцев к косметике из России
Тябутова: иностранцы проявляют интерес к российской премиальной косметике
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российская косметика премиального сегмента вызывает интерес у иностранных партнеров, рассказала журналистам гендиректор "Арнест ЮниРусь" Елена Тябутова в кулуарах "Биопрома".
"В принципе, к российской премиальной косметике интерес есть, потому что потребительницы в основном, хотя в BioCode (премиальный бренд косметики - ред.) есть очень хорошая мужская линейка тоже, в основном потребительницы, они испытывают потребность в правильном, понятном работающем уходе в любой стране", - рассказала Тябутова об интересе к российской косметике за рубежом.
Глава "Арнест ЮниРусь" отметила, что компания активно выходит со своими продуктами на зарубежные рынки. Так, компания уже открыта свое подразделение в Китае.
На выставочной экспозиции форума "Биопром" свыше 100 компаний представили свои передовые технологии. Среди них – "Магнит", "Герофарм", "Арнест", "Сибур", "Ростех", Фонд "Сколково". Некоторые разработки, показанные на экспозиции, уже запущены в производство, по многим завершены испытания, есть опытные образцы.