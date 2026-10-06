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В "Арнест ЮниРусь" рассказали об интересе иностранцев к косметике из России

В "Арнест ЮниРусь" рассказали об интересе иностранцев к косметике из России - 06.10.2026, ПРАЙМ

В "Арнест ЮниРусь" рассказали об интересе иностранцев к косметике из России

Российская косметика премиального сегмента вызывает интерес у иностранных партнеров, рассказала журналистам гендиректор "Арнест ЮниРусь" Елена Тябутова в... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:33+0300

2026-10-06T13:33+0300

2026-10-06T13:45+0300

бизнес

россия

китай

магнит

"герофарм"

сибур

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ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российская косметика премиального сегмента вызывает интерес у иностранных партнеров, рассказала журналистам гендиректор "Арнест ЮниРусь" Елена Тябутова в кулуарах "Биопрома". "В принципе, к российской премиальной косметике интерес есть, потому что потребительницы в основном, хотя в BioCode (премиальный бренд косметики - ред.) есть очень хорошая мужская линейка тоже, в основном потребительницы, они испытывают потребность в правильном, понятном работающем уходе в любой стране", - рассказала Тябутова об интересе к российской косметике за рубежом. Глава "Арнест ЮниРусь" отметила, что компания активно выходит со своими продуктами на зарубежные рынки. Так, компания уже открыта свое подразделение в Китае. На выставочной экспозиции форума "Биопром" свыше 100 компаний представили свои передовые технологии. Среди них – "Магнит", "Герофарм", "Арнест", "Сибур", "Ростех", Фонд "Сколково". Некоторые разработки, показанные на экспозиции, уже запущены в производство, по многим завершены испытания, есть опытные образцы.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай, магнит, "герофарм", сибур