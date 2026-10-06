https://1prime.ru/20261006/arnest-873985239.html
"Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта парфюмерии в СНГ
"Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта парфюмерии в СНГ - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта парфюмерии в СНГ
Российская компания "Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта своей новой линейки парфюма в страны СНГ, рассказала журналистам гендиректор компании... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:33+0300
2026-10-06T13:33+0300
2026-10-06T13:33+0300
бизнес
россия
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873985239.jpg?1791282812
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российская компания "Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта своей новой линейки парфюма в страны СНГ, рассказала журналистам гендиректор компании Елена Тябутова в кулуарах "Биопрома".
"Да, экспортный потенциал точно есть. На сегодня, как мы знаем, активно растет российская парфюмерия внутри нашей страны. По исследованиям, разного рода исследованиям, она увеличилась уже до 24-27% на сегодня. И, конечно, экспортный потенциал есть, в первую очередь, в странах СНГ. Все-таки у нас код отчасти похож", - рассказала Тябутова об экспортном потенциале парфюмерии компании.
По словам главы компании, в случае экспорта в страны дальнего зарубежья, для коллекции потребуется адаптация под спрос потребителей.
В рамках "Биопрома" "Арнест ЮниРусь" представила свою линейку парфюма из пяти ароматов. При этом компания планирует и дальше развивать парфюмерное направление и создавать новые ароматы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, снг
"Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта парфюмерии в СНГ
"Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта своей новой линейки парфюма в СНГ
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российская компания "Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта своей новой линейки парфюма в страны СНГ, рассказала журналистам гендиректор компании Елена Тябутова в кулуарах "Биопрома".
"Да, экспортный потенциал точно есть. На сегодня, как мы знаем, активно растет российская парфюмерия внутри нашей страны. По исследованиям, разного рода исследованиям, она увеличилась уже до 24-27% на сегодня. И, конечно, экспортный потенциал есть, в первую очередь, в странах СНГ. Все-таки у нас код отчасти похож", - рассказала Тябутова об экспортном потенциале парфюмерии компании.
По словам главы компании, в случае экспорта в страны дальнего зарубежья, для коллекции потребуется адаптация под спрос потребителей.
В рамках "Биопрома" "Арнест ЮниРусь" представила свою линейку парфюма из пяти ароматов. При этом компания планирует и дальше развивать парфюмерное направление и создавать новые ароматы.