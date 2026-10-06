Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта парфюмерии в СНГ - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/arnest-873985239.html
"Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта парфюмерии в СНГ
"Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта парфюмерии в СНГ - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта парфюмерии в СНГ
Российская компания "Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта своей новой линейки парфюма в страны СНГ, рассказала журналистам гендиректор компании... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:33+0300
2026-10-06T13:33+0300
бизнес
россия
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873985239.jpg?1791282812
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российская компания "Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта своей новой линейки парфюма в страны СНГ, рассказала журналистам гендиректор компании Елена Тябутова в кулуарах "Биопрома". "Да, экспортный потенциал точно есть. На сегодня, как мы знаем, активно растет российская парфюмерия внутри нашей страны. По исследованиям, разного рода исследованиям, она увеличилась уже до 24-27% на сегодня. И, конечно, экспортный потенциал есть, в первую очередь, в странах СНГ. Все-таки у нас код отчасти похож", - рассказала Тябутова об экспортном потенциале парфюмерии компании. По словам главы компании, в случае экспорта в страны дальнего зарубежья, для коллекции потребуется адаптация под спрос потребителей. В рамках "Биопрома" "Арнест ЮниРусь" представила свою линейку парфюма из пяти ароматов. При этом компания планирует и дальше развивать парфюмерное направление и создавать новые ароматы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, снг
Бизнес, РОССИЯ, СНГ
13:33 06.10.2026
 
"Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта парфюмерии в СНГ

"Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта своей новой линейки парфюма в СНГ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российская компания "Арнест ЮниРусь" рассматривает возможность экспорта своей новой линейки парфюма в страны СНГ, рассказала журналистам гендиректор компании Елена Тябутова в кулуарах "Биопрома".
"Да, экспортный потенциал точно есть. На сегодня, как мы знаем, активно растет российская парфюмерия внутри нашей страны. По исследованиям, разного рода исследованиям, она увеличилась уже до 24-27% на сегодня. И, конечно, экспортный потенциал есть, в первую очередь, в странах СНГ. Все-таки у нас код отчасти похож", - рассказала Тябутова об экспортном потенциале парфюмерии компании.
По словам главы компании, в случае экспорта в страны дальнего зарубежья, для коллекции потребуется адаптация под спрос потребителей.
В рамках "Биопрома" "Арнест ЮниРусь" представила свою линейку парфюма из пяти ароматов. При этом компания планирует и дальше развивать парфюмерное направление и создавать новые ароматы.
 
БизнесРОССИЯСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала