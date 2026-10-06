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Аутлеты в России могут увеличиться на 8%

Аутлеты в России могут увеличиться на 8% - 06.10.2026, ПРАЙМ

Аутлеты в России могут увеличиться на 8%

Общая арендопригодная площадь аутлетов в России увеличится на 8% - почти до 350 тысяч квадратных метров - за счет объекта, который планируется открыть в... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T06:26+0300

2026-10-06T06:26+0300

2026-10-06T06:26+0300

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владимир чернов

ibc real estate

аэропорт внуково

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Общая арендопригодная площадь аутлетов в России увеличится на 8% - почти до 350 тысяч квадратных метров - за счет объекта, который планируется открыть в Татарстане, рассказала РИА Недвижимость руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая. "С учетом строительства аутлета площадь формата может вырасти примерно на 8% - до 347 тысяч квадратных метров. Эффект для регионального рынка заметнее: за пределами Москвы, Московской области и Петербурга сегодня работают лишь единичные объекты этого формата", – отметила консультант. По ее словам, сейчас в России работают 11 аутлетов общей арендопригодной площадью 320 тысяч квадратных метров, в том числе в Москве и Московской области - семь объектов на 184 тысячи "квадратов". Как уточнила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, в ближайшей перспективе в Москве и Санкт-Петербурге строительство новых аутлетов не ожидается. В регионах пока анонсирован аутлет на территории Большекабанского сельского поселения Лаишевского района Татарстана. Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь добавил, что строить новые аутлеты, такие как "Внуково" или "Белая дача", сейчас экономически нецелесообразно, так как их будет сложно заполнить арендаторами, поскольку сегмент фешен сейчас активно сокращается в офлайне. А переформатирование обычных торговых центров в аутлеты, по его словам, тоже является достаточно сложной задачей.

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