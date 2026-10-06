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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана - 06.10.2026, ПРАЙМ
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана
Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана на текущий год до 7,9% с 6,4%, которые он ожидал в июне, сообщает пресс-служба представительства банка | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:20+0300
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана на текущий год до 7,9% с 6,4%, которые он ожидал в июне, сообщает пресс-служба представительства банка в республике. Согласно представленным данным из обновленного доклада Всемирного банка, экономический рост Узбекистана в прошлом году составил 7,7%, прогноз на 2026 год – 7,9%. По данным представительства, ВБ также повысил прогноз роста экономики страны в 2027 году - до 7,5% с 6,7%. По оценкам экспертов ВБ, рост экономики Узбекистана в текущем году ускорился благодаря высокими объемами денежных переводов, а также инвестициями в инфраструктуру, энергетику и жилищное строительство. Ранее также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана на текущий год до 7,5% с 6,5%, прогнозируемых в июне, благодаря росту оборотов торговли и денежных переводов. В декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о параметрах госбюджета на 2026 год с учетом планируемого роста ВВП на 6,6% по сравнению с 2025 годом. По официальным данным, в 2025 году экономика страны выросла на 7,7%, что, соответственно, совпадает с оценкой Всемирного банка.
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мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев, всемирный банк, вб
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, Всемирный банк, ВБ
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана на 2026 год до 7,9%
ТАШКЕНТ, 6 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана на текущий год до 7,9% с 6,4%, которые он ожидал в июне, сообщает пресс-служба представительства банка в республике.
Согласно представленным данным из обновленного доклада Всемирного банка, экономический рост Узбекистана в прошлом году составил 7,7%, прогноз на 2026 год – 7,9%.
По данным представительства, ВБ также повысил прогноз роста экономики страны в 2027 году - до 7,5% с 6,7%.
По оценкам экспертов ВБ, рост экономики Узбекистана в текущем году ускорился благодаря высокими объемами денежных переводов, а также инвестициями в инфраструктуру, энергетику и жилищное строительство.
Ранее также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана на текущий год до 7,5% с 6,5%, прогнозируемых в июне, благодаря росту оборотов торговли и денежных переводов.
В декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о параметрах госбюджета на 2026 год с учетом планируемого роста ВВП на 6,6% по сравнению с 2025 годом. По официальным данным, в 2025 году экономика страны выросла на 7,7%, что, соответственно, совпадает с оценкой Всемирного банка.