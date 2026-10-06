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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана - 06.10.2026, ПРАЙМ

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана на текущий год до 7,9% с 6,4%, которые он ожидал в июне, сообщает пресс-служба представительства банка | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:20+0300

2026-10-06T12:20+0300

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мировая экономика

узбекистан

шавкат мирзиеев

всемирный банк

вб

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ТАШКЕНТ, 6 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана на текущий год до 7,9% с 6,4%, которые он ожидал в июне, сообщает пресс-служба представительства банка в республике. Согласно представленным данным из обновленного доклада Всемирного банка, экономический рост Узбекистана в прошлом году составил 7,7%, прогноз на 2026 год – 7,9%. По данным представительства, ВБ также повысил прогноз роста экономики страны в 2027 году - до 7,5% с 6,7%. По оценкам экспертов ВБ, рост экономики Узбекистана в текущем году ускорился благодаря высокими объемами денежных переводов, а также инвестициями в инфраструктуру, энергетику и жилищное строительство. Ранее также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана на текущий год до 7,5% с 6,5%, прогнозируемых в июне, благодаря росту оборотов торговли и денежных переводов. В декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о параметрах госбюджета на 2026 год с учетом планируемого роста ВВП на 6,6% по сравнению с 2025 годом. По официальным данным, в 2025 году экономика страны выросла на 7,7%, что, соответственно, совпадает с оценкой Всемирного банка.

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мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев, всемирный банк, вб