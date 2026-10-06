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"Билайн" предложил ввести паспорт ИИ-агента

"Билайн" предложил ввести паспорт ИИ-агента - 06.10.2026, ПРАЙМ

"Билайн" предложил ввести паспорт ИИ-агента

"Билайн" предложила ввести паспорт ИИ-агента для опознания разработчика, рассказал генеральный директор компании Сергей Анохин. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T16:33+0300

2026-10-06T16:33+0300

2026-10-06T16:33+0300

технологии

бизнес

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Билайн" предложила ввести паспорт ИИ-агента для опознания разработчика, рассказал генеральный директор компании Сергей Анохин. "Очень важно понимать, чей это агент, кто его создал и кто понесет ответственность. Возможным ответом может стать создание паспорта ИИ-агента. Телеком-индустрия имеет огромный опыт технологий идентификации и авторизации пользователей, и этот опыт точно можно применить для решения этой задачи", - сказал он на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Гендиректор отметил, что вопрос особенно актуален на фоне роста дипфейков и случаев, когда человеку сложно отличить ИИ от живого собеседника или распознать синтетические аудио, видео и тексты. Риски, связанные с ИИ, на пленарной сессии обозначил и председатель правительства России Михаил Мишустин. В пресс-службе "Билайна" добавили, что роль телекома в развитии ИИ будет только расти: масштабировать искусственный интеллект без надежной, производительной и защищенной связности невозможно. "По прогнозу, к 2031 году объем отправляемых данных может вырасти в три раза к уровню 2025 года при умеренном распространении ИИ-приложений и в пять раз при активном", - говорится в сообщении пресс-службы. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, михаил мишустин, билайн