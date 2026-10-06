Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Билайн" предложил ввести паспорт ИИ-агента - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/bilajn-873996351.html
"Билайн" предложил ввести паспорт ИИ-агента
"Билайн" предложил ввести паспорт ИИ-агента - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Билайн" предложил ввести паспорт ИИ-агента
"Билайн" предложила ввести паспорт ИИ-агента для опознания разработчика, рассказал генеральный директор компании Сергей Анохин. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:33+0300
2026-10-06T16:33+0300
технологии
бизнес
михаил мишустин
билайн
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873996351.jpg?1791293585
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Билайн" предложила ввести паспорт ИИ-агента для опознания разработчика, рассказал генеральный директор компании Сергей Анохин. "Очень важно понимать, чей это агент, кто его создал и кто понесет ответственность. Возможным ответом может стать создание паспорта ИИ-агента. Телеком-индустрия имеет огромный опыт технологий идентификации и авторизации пользователей, и этот опыт точно можно применить для решения этой задачи", - сказал он на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Гендиректор отметил, что вопрос особенно актуален на фоне роста дипфейков и случаев, когда человеку сложно отличить ИИ от живого собеседника или распознать синтетические аудио, видео и тексты. Риски, связанные с ИИ, на пленарной сессии обозначил и председатель правительства России Михаил Мишустин. В пресс-службе "Билайна" добавили, что роль телекома в развитии ИИ будет только расти: масштабировать искусственный интеллект без надежной, производительной и защищенной связности невозможно. "По прогнозу, к 2031 году объем отправляемых данных может вырасти в три раза к уровню 2025 года при умеренном распространении ИИ-приложений и в пять раз при активном", - говорится в сообщении пресс-службы. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, михаил мишустин, билайн
Технологии, Бизнес, Михаил Мишустин, Билайн
16:33 06.10.2026
 
"Билайн" предложил ввести паспорт ИИ-агента

"Билайн" предложил ввести паспорт ИИ-агента для опознания разработчика

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Билайн" предложила ввести паспорт ИИ-агента для опознания разработчика, рассказал генеральный директор компании Сергей Анохин.
"Очень важно понимать, чей это агент, кто его создал и кто понесет ответственность. Возможным ответом может стать создание паспорта ИИ-агента. Телеком-индустрия имеет огромный опыт технологий идентификации и авторизации пользователей, и этот опыт точно можно применить для решения этой задачи", - сказал он на пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Гендиректор отметил, что вопрос особенно актуален на фоне роста дипфейков и случаев, когда человеку сложно отличить ИИ от живого собеседника или распознать синтетические аудио, видео и тексты.
Риски, связанные с ИИ, на пленарной сессии обозначил и председатель правительства России Михаил Мишустин.
В пресс-службе "Билайна" добавили, что роль телекома в развитии ИИ будет только расти: масштабировать искусственный интеллект без надежной, производительной и защищенной связности невозможно.
"По прогнозу, к 2031 году объем отправляемых данных может вырасти в три раза к уровню 2025 года при умеренном распространении ИИ-приложений и в пять раз при активном", - говорится в сообщении пресс-службы.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииБизнесМихаил МишустинБилайн
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала