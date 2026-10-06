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Петербургская биржа перестанет публиковать объем договоров по бензину
Петербургская биржа перестанет публиковать объем договоров по бензину - 06.10.2026, ПРАЙМ
Петербургская биржа перестанет публиковать объем договоров по бензину
Петербургская биржа на основании указа президента перестанет публиковать ряд данных по, в частности, объем заключенных договоров по таким товарам, как бензин и... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:17+0300
2026-10-06T12:17+0300
2026-10-06T12:17+0300
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Петербургская биржа на основании указа президента перестанет публиковать ряд данных по, в частности, объем заключенных договоров по таким товарам, как бензин и дизельное топливо, сообщила торговая площадка.
"Об изменении порядка раскрытия информации в секции "Нефтепродукты" об объеме заключенных договоров по отдельным инструментам, товаром по которым является бензин и дизтопливо", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 6 октября на основании указа президента от 28 сентября № 686 "Об утверждении перечня информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, и порядке ее использования", биржей не будет публиковаться некоторая информация.
Под это подпадает ход торгов с 15-минутной задержкой и данные в карточке товара об объеме заключенных договоров с информацией о тоннах, рублях и количестве заключенных сделок. Кроме того, архивная информация о планах реализации бензина и дизельного топлива, а также ежедневные и ежемесячные бюллетени по итогам торгов, в том числе архивные, в дальнейшем не будут раскрываться.
При этом, как отмечается в сообщении, информация с соблюдением режима конфиденциальности об этих инструментах участники торгов и пользователи информационных услуг продолжат получать через автоматизированное рабочее место (АРМ) "Терминал".
В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому был утвержден перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой будет ограничен. В частности, речь идет об экспорте продукции и объемах нефтепереработки, а также планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива на биржевых торгах.
Тогда же правительству РФ было поручено в десятидневный срок определить перечень кодов товаров, в отношении которых применяются положения указа, и утвердить типовой регламент автоматизированной обработки информации, полученной из государственных информационных систем.
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владимир путин
Петербургская биржа перестанет публиковать объем договоров по бензину
Петербургская биржа перестанет публиковать объем договоров по бензину и дизтопливом
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Петербургская биржа на основании указа президента перестанет публиковать ряд данных по, в частности, объем заключенных договоров по таким товарам, как бензин и дизельное топливо, сообщила торговая площадка.
"Об изменении порядка раскрытия информации в секции "Нефтепродукты" об объеме заключенных договоров по отдельным инструментам, товаром по которым является бензин и дизтопливо", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 6 октября на основании указа президента от 28 сентября № 686 "Об утверждении перечня информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, и порядке ее использования", биржей не будет публиковаться некоторая информация.
Под это подпадает ход торгов с 15-минутной задержкой и данные в карточке товара об объеме заключенных договоров с информацией о тоннах, рублях и количестве заключенных сделок. Кроме того, архивная информация о планах реализации бензина и дизельного топлива, а также ежедневные и ежемесячные бюллетени по итогам торгов, в том числе архивные, в дальнейшем не будут раскрываться.
При этом, как отмечается в сообщении, информация с соблюдением режима конфиденциальности об этих инструментах участники торгов и пользователи информационных услуг продолжат получать через автоматизированное рабочее место (АРМ) "Терминал".
В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому был утвержден перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой будет ограничен. В частности, речь идет об экспорте продукции и объемах нефтепереработки, а также планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива на биржевых торгах.
Тогда же правительству РФ было поручено в десятидневный срок определить перечень кодов товаров, в отношении которых применяются положения указа, и утвердить типовой регламент автоматизированной обработки информации, полученной из государственных информационных систем.