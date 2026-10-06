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Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли

Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли - 06.10.2026, ПРАЙМ

Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли

Бизнес вложил 10 миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:31+0300

2026-10-06T14:31+0300

2026-10-06T14:31+0300

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Бизнес вложил 10 миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. "Общий объем инвестиций превысил десять миллиардов рублей - это вложения в будущее нашей отрасли (IT-отрасль - ред.). В то, чтобы команды предприятий пополнялись грамотными сотрудниками", - сказал Мишустин на форуме "Цифровые решения". Он добавил, что частный сектор активно участвует и в обучении будущих специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. "Аккредитованные компании направляют не менее трех процентов средств, сэкономленных за счет льгот, на поддержку профильного образования. Финансирование идет, в том числе на проведение стажировок", - отметил председатель правительства. По слова Мишустина, уже подписано порядка тысячи соглашений с вузами, колледжами, школами. Кроме того, охвачено более полумиллиона школьников, студентов и учителей. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, михаил мишустин