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Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли
Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли - 06.10.2026, ПРАЙМ
Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли
Бизнес вложил 10 миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:31+0300
2026-10-06T14:31+0300
2026-10-06T14:31+0300
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Бизнес вложил 10 миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
"Общий объем инвестиций превысил десять миллиардов рублей - это вложения в будущее нашей отрасли (IT-отрасль - ред.). В то, чтобы команды предприятий пополнялись грамотными сотрудниками", - сказал Мишустин на форуме "Цифровые решения".
Он добавил, что частный сектор активно участвует и в обучении будущих специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
"Аккредитованные компании направляют не менее трех процентов средств, сэкономленных за счет льгот, на поддержку профильного образования. Финансирование идет, в том числе на проведение стажировок", - отметил председатель правительства.
По слова Мишустина, уже подписано порядка тысячи соглашений с вузами, колледжами, школами. Кроме того, охвачено более полумиллиона школьников, студентов и учителей.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли
Мишустин: бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Бизнес вложил 10 миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
"Общий объем инвестиций превысил десять миллиардов рублей - это вложения в будущее нашей отрасли (IT-отрасль - ред.). В то, чтобы команды предприятий пополнялись грамотными сотрудниками", - сказал Мишустин на форуме "Цифровые решения".
Он добавил, что частный сектор активно участвует и в обучении будущих специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
"Аккредитованные компании направляют не менее трех процентов средств, сэкономленных за счет льгот, на поддержку профильного образования. Финансирование идет, в том числе на проведение стажировок", - отметил председатель правительства.
По слова Мишустина, уже подписано порядка тысячи соглашений с вузами, колледжами, школами. Кроме того, охвачено более полумиллиона школьников, студентов и учителей.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.