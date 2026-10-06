Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/biznes-873990493.html
Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли
Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли - 06.10.2026, ПРАЙМ
Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли
Бизнес вложил 10 миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:31+0300
2026-10-06T14:31+0300
технологии
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873990493.jpg?1791286287
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Бизнес вложил 10 миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. "Общий объем инвестиций превысил десять миллиардов рублей - это вложения в будущее нашей отрасли (IT-отрасль - ред.). В то, чтобы команды предприятий пополнялись грамотными сотрудниками", - сказал Мишустин на форуме "Цифровые решения". Он добавил, что частный сектор активно участвует и в обучении будущих специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. "Аккредитованные компании направляют не менее трех процентов средств, сэкономленных за счет льгот, на поддержку профильного образования. Финансирование идет, в том числе на проведение стажировок", - отметил председатель правительства. По слова Мишустина, уже подписано порядка тысячи соглашений с вузами, колледжами, школами. Кроме того, охвачено более полумиллиона школьников, студентов и учителей. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
14:31 06.10.2026
 
Бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли

Мишустин: бизнес вложил десять миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Бизнес вложил 10 миллиардов рублей в подготовку кадров для IT-отрасли, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
"Общий объем инвестиций превысил десять миллиардов рублей - это вложения в будущее нашей отрасли (IT-отрасль - ред.). В то, чтобы команды предприятий пополнялись грамотными сотрудниками", - сказал Мишустин на форуме "Цифровые решения".
Он добавил, что частный сектор активно участвует и в обучении будущих специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
"Аккредитованные компании направляют не менее трех процентов средств, сэкономленных за счет льгот, на поддержку профильного образования. Финансирование идет, в том числе на проведение стажировок", - отметил председатель правительства.
По слова Мишустина, уже подписано порядка тысячи соглашений с вузами, колледжами, школами. Кроме того, охвачено более полумиллиона школьников, студентов и учителей.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала