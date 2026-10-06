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СМИ: Британия останется без продуктов из-за уязвимости цепочек поставок - 06.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Британия останется без продуктов из-за уязвимости цепочек поставок
СМИ: Британия останется без продуктов из-за уязвимости цепочек поставок - 06.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Британия останется без продуктов из-за уязвимости цепочек поставок
Эксперты предупредили премьер-министра Великобритании Энди Бернема, что в случае кризиса страна останется без продовольствия из-за уязвимости цепочек поставок,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T22:09+0300
2026-10-06T22:12+0300
мировая экономика
великобритания
энди бернем
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ЛОНДОН, 6 окт - ПРАЙМ. Эксперты предупредили премьер-министра Великобритании Энди Бернема, что в случае кризиса страна останется без продовольствия из-за уязвимости цепочек поставок, сообщает газета Telegraph. Письмо с предупреждением подписали 180 экспертов, включая ученых, фермеров, глав региональных администраций и сотрудников банков продовольствия. "В письме, адресованном премьер-министру, говорится, что Британия не сможет прокормить 66 миллионов человек в случае кризиса. Изменение климата, кибератаки, геополитические сдвиги и энергетические потрясения могут поставить под угрозу продовольственную безопасность Великобритании", - пишет издание. Эксперты подчеркивают, что Британия импортирует примерно 50% потребляемого в стране продовольствия, что делает ее уязвимой к перебоям в глобальных цепочках поставок. В случае прекращения импорта собственное производство окажется "удручающе неготовым" к тому, чтобы прокормить население. Авторы письма предложили создать национальный совет по продовольственной безопасности и обороне, который будет координироваться министерством обороны и министерством сельского хозяйства. Эксперты также рекомендуют увеличивать собственное производство бобовых, овощей, фруктов и орехов.
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мировая экономика, великобритания, энди бернем
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Энди Бернем
22:09 06.10.2026 (обновлено: 22:12 06.10.2026)
 
СМИ: Британия останется без продуктов из-за уязвимости цепочек поставок

Telegraph: Британия останется без продовольствия из-за уязвимости цепочек поставок

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ЛОНДОН, 6 окт - ПРАЙМ. Эксперты предупредили премьер-министра Великобритании Энди Бернема, что в случае кризиса страна останется без продовольствия из-за уязвимости цепочек поставок, сообщает газета Telegraph.
Письмо с предупреждением подписали 180 экспертов, включая ученых, фермеров, глав региональных администраций и сотрудников банков продовольствия.
"В письме, адресованном премьер-министру, говорится, что Британия не сможет прокормить 66 миллионов человек в случае кризиса. Изменение климата, кибератаки, геополитические сдвиги и энергетические потрясения могут поставить под угрозу продовольственную безопасность Великобритании", - пишет издание.
Эксперты подчеркивают, что Британия импортирует примерно 50% потребляемого в стране продовольствия, что делает ее уязвимой к перебоям в глобальных цепочках поставок. В случае прекращения импорта собственное производство окажется "удручающе неготовым" к тому, чтобы прокормить население.
Авторы письма предложили создать национальный совет по продовольственной безопасности и обороне, который будет координироваться министерством обороны и министерством сельского хозяйства. Эксперты также рекомендуют увеличивать собственное производство бобовых, овощей, фруктов и орехов.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЭнди Бернем
 
 
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