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На станции метро "Новокузнецкая" упал человек
На станции метро "Новокузнецкая" упал человек - 06.10.2026, ПРАЙМ
На станции метро "Новокузнецкая" упал человек
Человек упал на пути на станции "Новокузнецкая" Московского метро, его оперативно подняли на платформу, движение поездов на Замоскворецкой линии в графике,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T22:48+0300
2026-10-06T22:48+0300
2026-10-06T22:48+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Человек упал на пути на станции "Новокузнецкая" Московского метро, его оперативно подняли на платформу, движение поездов на Замоскворецкой линии в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
"Движение на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на пути станции "Новокузнецкая" падал человек, его оперативно подняли на платформу", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что во время остановки поезда снижали скорость для соблюдения интервала.
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бизнес, общество
На станции метро "Новокузнецкая" упал человек
Человек упал на пути на станции метро "Новокузнецкая", движение в графике
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Человек упал на пути на станции "Новокузнецкая" Московского метро, его оперативно подняли на платформу, движение поездов на Замоскворецкой линии в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
"Движение на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на пути станции "Новокузнецкая" падал человек, его оперативно подняли на платформу", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что во время остановки поезда снижали скорость для соблюдения интервала.