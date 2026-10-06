https://1prime.ru/20261006/costa-874001671.html
Британская Costa Coffee предупредила о росте мировых цен на кофе
Британская Costa Coffee предупредила о росте мировых цен на кофе - 06.10.2026, ПРАЙМ
Британская Costa Coffee предупредила о росте мировых цен на кофе
Британская сеть кофеен Costa Coffee предупредила о росте мировых цен на кофе из-за увеличения затрат на фоне изменения климата, сообщает издание Telegraph со... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:37+0300
2026-10-06T18:37+0300
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бизнес
бразилия
эль-ниньо
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Британская сеть кофеен Costa Coffee предупредила о росте мировых цен на кофе из-за увеличения затрат на фоне изменения климата, сообщает издание Telegraph со ссылкой на отчетность компании. "Компания Costa предупредила о росте цен на кофе, поскольку изменение климата грозит привести к увеличению затрат. Руководство компании отметило, что глобальное потепление может повлиять на качество и количество доступного кофе, а политическая и экономическая нестабильность создает риск сбоев в экспорте и поставках сырья", - пишет газета. Издание отмечает, что в своей последней финансовой отчетности компания Costa сообщила, что сталкивается с высокими оптовыми ценами, и предупредила, что изменение климата может привести к сокращению объемов необходимых ей зерен. Telegraph указывает, что на мировом рынке кофе наблюдается повышенная волатильность, вызванная явлением Эль-Ниньо и другими экстремальными погодными явлениями. При этом, по данным издания, запасы зерен арабики на биржевых складах сократились до самого низкого уровня за последние 26 лет. Газета отмечает, что Бразилия как крупнейший в мире производитель кофе особенно сильно пострадала от недавней засухи, а рынок кофе продолжает быть уязвимым для дальнейших сбоев.
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бизнес, бразилия, эль-ниньо
Бизнес, БРАЗИЛИЯ, Эль-Ниньо
Британская Costa Coffee предупредила о росте мировых цен на кофе
Telegraph: британская сеть кофеен Costa Coffee предупредила о росте мировых цен на кофе
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Британская сеть кофеен Costa Coffee предупредила о росте мировых цен на кофе из-за увеличения затрат на фоне изменения климата, сообщает издание Telegraph со ссылкой на отчетность компании.
"Компания Costa предупредила о росте цен на кофе, поскольку изменение климата грозит привести к увеличению затрат. Руководство компании отметило, что глобальное потепление может повлиять на качество и количество доступного кофе, а политическая и экономическая нестабильность создает риск сбоев в экспорте и поставках сырья", - пишет газета.
Издание отмечает, что в своей последней финансовой отчетности компания Costa сообщила, что сталкивается с высокими оптовыми ценами, и предупредила, что изменение климата может привести к сокращению объемов необходимых ей зерен.
Telegraph указывает, что на мировом рынке кофе наблюдается повышенная волатильность, вызванная явлением Эль-Ниньо и другими экстремальными погодными явлениями. При этом, по данным издания, запасы зерен арабики на биржевых складах сократились до самого низкого уровня за последние 26 лет.
Газета отмечает, что Бразилия как крупнейший в мире производитель кофе особенно сильно пострадала от недавней засухи, а рынок кофе продолжает быть уязвимым для дальнейших сбоев.