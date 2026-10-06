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Дефицит торгового баланса США в августе вырос до 102 миллиардов долларов

Дефицит торгового баланса США в августе вырос до 102 миллиардов долларов - 06.10.2026, ПРАЙМ

Дефицит торгового баланса США в августе вырос до 102 миллиардов долларов

Дефицит торгового баланса США в августе вырос до 102 миллиардов долларов с 88,6 миллиарда в июле, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T08:18+0300

2026-10-06T08:18+0300

2026-10-06T08:20+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в августе вырос до 102 миллиардов долларов с 88,6 миллиарда в июле, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует Бюро экономического анализа министерства торговли страны во вторник, 6 октября, в 15.30 мск. В 12.00 мск Евростат опубликует данные об изменении объема розничных продаж в еврозоне. Аналитики полагают, что показатель в августе вырос на 0,2% в месячном выражении и на 1% в годовом.

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мировая экономика, финансы, сша, евростат