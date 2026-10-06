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Дефицит торгового баланса США в августе вырос до 105,6 миллиарда долларов

Дефицит торгового баланса США в августе вырос до 105,6 миллиарда долларов - 06.10.2026, ПРАЙМ

Дефицит торгового баланса США в августе вырос до 105,6 миллиарда долларов

Дефицит торгового баланса США в августе увеличился на 13,7%, или на 12,7 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем июля в 92,8 миллиарда -... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T15:50+0300

2026-10-06T15:50+0300

2026-10-06T15:55+0300

финансы

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в августе увеличился на 13,7%, или на 12,7 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем июля в 92,8 миллиарда - до 105,6 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 102 миллиардов долларов с изначального уровня предыдущего месяца в 88,6 миллиарда.Импорт в США в августе вырос на 4,3%, или на 17,2 миллиарда долларов - до 420,8 миллиарда. В том числе импорт товаров увеличился также на 17,2 миллиарда долларов, до 342,2 миллиарда, услуг - менее чем на 0,1 миллиарда, до 78,5 миллиарда долларов.Экспорт из США вырос на 1,4%, или на 4,5 миллиарда долларов - до 315,2 миллиарда.Дефицит внешней торговли товарами США в августе увеличился по отношению к июлю на 12,8 миллиарда долларов - до 136,6 миллиарда, профицит по статье услуг - менее чем на 0,1 миллиарда долларов, до 31 миллиарда.

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финансы, мировая экономика, сша