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"Волна неплатежей": рекордное число фирм может уйти в дефолт по облигациям

"Волна неплатежей": рекордное число фирм может уйти в дефолт по облигациям - 06.10.2026, ПРАЙМ

"Волна неплатежей": рекордное число фирм может уйти в дефолт по облигациям

Более 50 российских компаний в 2026 году могут нарушить обязательства по облигациям и допустить дефолт, что станет рекордным показателем за 17 лет, сообщили... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:25+0300

2026-10-06T12:25+0300

2026-10-06T12:25+0300

россия

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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Более 50 российских компаний в 2026 году могут нарушить обязательства по облигациям и допустить дефолт, что станет рекордным показателем за 17 лет, сообщили "Известиям" участники рынка."В этом году российский рынок облигаций столкнулся с волной неплатежей", — подчеркивается в публикации.По данным агентства "Национальные кредитные рейтинги", к сентябрю зафиксировано свыше 500 дефолтных и технических дефолтных событий. Во втором случае эмитенту даются дополнительные 10 дней на выплату. В итоге с начала года просрочки по выплатам облигационных займов допустили не менее 30 компаний, из них 20 — впервые."Основная причина неплатежей по облигациям — затянувшийся период высоких ставок, из-за которого компаниям сложно привлекать новое заемное финансирование", — отмечает издание.При этом проблемы возникают преимущественно у небольших эмитентов, поэтому системного риска для рынка аналитики не видят.По словам руководителя направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина, объем просроченных платежей в 2026 году составил 41 миллиард рублей против 34 миллиардов в 2025-м. Он добавил, что в этом году число эмитентов, допустивших дефолт, будет максимальным за 17 лет."До конца года число эмитентов с первичными техническими или полноценными дефолтами может превысить 50", — подтвердил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

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