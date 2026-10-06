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Население Германии к 2045 году сократится на 1,5 миллиона человек

Население Германии к 2045 году сократится на 1,5 миллиона человек - 06.10.2026, ПРАЙМ

Население Германии к 2045 году сократится на 1,5 миллиона человек

Население Германии к 2045 году сократится на 1,5 миллиона человек, свидетельствуют результаты исследования "Демографическая ситуация в стране", проведенного... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T17:23+0300

2026-10-06T17:23+0300

2026-10-06T17:23+0300

мировая экономика

общество

германия

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БЕРЛИН, 6 окт - ПРАЙМ. Население Германии к 2045 году сократится на 1,5 миллиона человек, свидетельствуют результаты исследования "Демографическая ситуация в стране", проведенного Берлинским институтом народонаселения и развития и фондом Вюстенрот, который занимается охраной культурного наследия. Согласно переписи федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), итоги которой были опубликованы 30 июня, в Германии проживают 83,3 миллиона человек. "К 2045 году численность населения, вероятно, сократится примерно до 81,8 миллиона человек", - говорится в сообщении Берлинского института. Отмечается, что население сократится более чем в двух третях из 400 округов и городов Германии. В 184 регионах, где с 2014 по 2024 год население росло, с большой вероятностью начнется его сокращение. При этом, согласно прогнозам, чистый приток мигрантов в Германию, который мог бы компенсировать снижение численности населения, также будет сокращаться. Представитель фонда Вюстенрот Мануэль Слупина заявил, что во избежание демографического кризиса власти Германии должны разработать стратегии поддержки регионов с учетом локальной специфики. "То, что работает в крупном растущем городе, не обязательно станет правильным решением для сельского района, где численность населения сокращается", - подчеркнул Слупина.

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мировая экономика, общество , германия