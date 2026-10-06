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Дорогой дизель грозит затянуть инфляцию до 2027 года, пишет Bloomberg - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Дорогой дизель грозит затянуть инфляцию до 2027 года, пишет Bloomberg
Дорогой дизель грозит затянуть инфляцию до 2027 года, пишет Bloomberg - 06.10.2026, ПРАЙМ
Дорогой дизель грозит затянуть инфляцию до 2027 года, пишет Bloomberg
Рекордный рост цен на дизельное топливо в США и Европе в последние недели угрожает стать долгосрочным стимулом для инфляции, пишет Bloomberg. Розничный дизель в | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:59+0300
2026-10-06T15:59+0300
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Рекордный рост цен на дизельное топливо в США и Европе в последние недели угрожает стать долгосрочным стимулом для инфляции, пишет Bloomberg. Розничный дизель в США держится близко к историческим максимумам, поднявшись более чем на 30 процентов с начала июля. В Европе цены превысили 2,24 евро за литр, в США — 6,50 доллара за галлон.&quot;Дизель встроен практически во все слои мировой экономики, что делает его одним из самых распространенных каналов, через которые энергетический шок может подпитывать как общую, так и базовую инфляцию&quot;, — отметили аналитики Societe Generale Майкл Хейг и Джереми Селлем.Топливо используется в грузовиках, тракторах, строительной технике, тяжелой промышленности и судах, поэтому рост цен затрагивает широкий спектр товаров и услуг. Решение "Большой семерки" высвободить экстренные запасы нефти и дизеля окажет лишь краткосрочное влияние и рискует просто заимствовать предложение из будущего. Чем ниже падают запасы, тем меньше буфер против следующего сбоя.Отличие нынешнего шока от 2022 года в том, что мощности по переработке выведены из строя на Ближнем Востоке и в России из-за продолжающихся конфликтов. Американские НПЗ работают на 97 процентов мощности, и риск поломок растет. По оценке SocGen, если предложение не нормализуется к концу года, годовой инфляционный импульс может не исчезнуть до третьего квартала 2027 года. Их модель указывает на возможный рост индекса потребительских цен США в сентябре на 4 процента против консенсуса в 3,6 процента.
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мировая экономика, сша, bloomberg, европа, societe generale, ближний восток, нпз
Мировая экономика, США, Bloomberg, ЕВРОПА, Societe Generale, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, НПЗ
15:59 06.10.2026
 
Дорогой дизель грозит затянуть инфляцию до 2027 года, пишет Bloomberg

Bloomberg: рост цен на дизель в США и ЕС угрожает стать долгосрочным стимулом для инфляции

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция Total в Берлине
Автозаправочная станция Total в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Рекордный рост цен на дизельное топливо в США и Европе в последние недели угрожает стать долгосрочным стимулом для инфляции, пишет Bloomberg. Розничный дизель в США держится близко к историческим максимумам, поднявшись более чем на 30 процентов с начала июля. В Европе цены превысили 2,24 евро за литр, в США — 6,50 доллара за галлон.

"Дизель встроен практически во все слои мировой экономики, что делает его одним из самых распространенных каналов, через которые энергетический шок может подпитывать как общую, так и базовую инфляцию", — отметили аналитики Societe Generale Майкл Хейг и Джереми Селлем.

Топливо используется в грузовиках, тракторах, строительной технике, тяжелой промышленности и судах, поэтому рост цен затрагивает широкий спектр товаров и услуг. Решение "Большой семерки" высвободить экстренные запасы нефти и дизеля окажет лишь краткосрочное влияние и рискует просто заимствовать предложение из будущего. Чем ниже падают запасы, тем меньше буфер против следующего сбоя.
Отличие нынешнего шока от 2022 года в том, что мощности по переработке выведены из строя на Ближнем Востоке и в России из-за продолжающихся конфликтов. Американские НПЗ работают на 97 процентов мощности, и риск поломок растет. По оценке SocGen, если предложение не нормализуется к концу года, годовой инфляционный импульс может не исчезнуть до третьего квартала 2027 года. Их модель указывает на возможный рост индекса потребительских цен США в сентябре на 4 процента против консенсуса в 3,6 процента.
 
Мировая экономикаСШАBloombergЕВРОПАSociete GeneraleБЛИЖНИЙ ВОСТОКНПЗ
 
 
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