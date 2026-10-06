Дорогой дизель грозит затянуть инфляцию до 2027 года, пишет Bloomberg
Bloomberg: рост цен на дизель в США и ЕС угрожает стать долгосрочным стимулом для инфляции
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Рекордный рост цен на дизельное топливо в США и Европе в последние недели угрожает стать долгосрочным стимулом для инфляции, пишет Bloomberg. Розничный дизель в США держится близко к историческим максимумам, поднявшись более чем на 30 процентов с начала июля. В Европе цены превысили 2,24 евро за литр, в США — 6,50 доллара за галлон.
"Дизель встроен практически во все слои мировой экономики, что делает его одним из самых распространенных каналов, через которые энергетический шок может подпитывать как общую, так и базовую инфляцию", — отметили аналитики Societe Generale Майкл Хейг и Джереми Селлем.
Топливо используется в грузовиках, тракторах, строительной технике, тяжелой промышленности и судах, поэтому рост цен затрагивает широкий спектр товаров и услуг. Решение "Большой семерки" высвободить экстренные запасы нефти и дизеля окажет лишь краткосрочное влияние и рискует просто заимствовать предложение из будущего. Чем ниже падают запасы, тем меньше буфер против следующего сбоя.
Отличие нынешнего шока от 2022 года в том, что мощности по переработке выведены из строя на Ближнем Востоке и в России из-за продолжающихся конфликтов. Американские НПЗ работают на 97 процентов мощности, и риск поломок растет. По оценке SocGen, если предложение не нормализуется к концу года, годовой инфляционный импульс может не исчезнуть до третьего квартала 2027 года. Их модель указывает на возможный рост индекса потребительских цен США в сентябре на 4 процента против консенсуса в 3,6 процента.