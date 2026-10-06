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Дмитриев назвал ответственных за рост счетов за энергию для европейцев

Дмитриев назвал ответственных за рост счетов за энергию для европейцев - 06.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев назвал ответственных за рост счетов за энергию для европейцев

Ответственность за рост счетов за энергию для европейцев лежит на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Кае Каллас, заявил... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:28+0300

2026-10-06T14:28+0300

2026-10-06T14:50+0300

мировая экономика

европа

иран

ормузский пролив

кирилл дмитриев

урсула фон дер ляйен

кая каллас

ес

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Ответственность за рост счетов за энергию для европейцев лежит на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Кае Каллас, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Урсула, Кая и другие русофобы несут прямую ответственность за рост счетов за энергию у европейцев. Энергетическое цунами в ЕС только начинается", - написал Дмитриев в соцсети X. Цены на газ в Европе резко выросли в конце февраля на фоне эскалации вокруг Ирана, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) во вторник по состоянию на 13.55 мск растут на 4,1%, до 886,8 доллара за тысячу кубометров, тогда как до эскалации стоимость составляла около 390 долларов.

европа

иран

ормузский пролив

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мировая экономика, европа, иран, ормузский пролив, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, кая каллас, ес