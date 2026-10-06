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Дмитриев назвал ответственных за рост счетов за энергию для европейцев - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев назвал ответственных за рост счетов за энергию для европейцев
Дмитриев назвал ответственных за рост счетов за энергию для европейцев - 06.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев назвал ответственных за рост счетов за энергию для европейцев
Ответственность за рост счетов за энергию для европейцев лежит на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Кае Каллас, заявил... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:28+0300
2026-10-06T14:50+0300
мировая экономика
европа
иран
ормузский пролив
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
кая каллас
ес
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Ответственность за рост счетов за энергию для европейцев лежит на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Кае Каллас, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Урсула, Кая и другие русофобы несут прямую ответственность за рост счетов за энергию у европейцев. Энергетическое цунами в ЕС только начинается", - написал Дмитриев в соцсети X. Цены на газ в Европе резко выросли в конце февраля на фоне эскалации вокруг Ирана, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) во вторник по состоянию на 13.55 мск растут на 4,1%, до 886,8 доллара за тысячу кубометров, тогда как до эскалации стоимость составляла около 390 долларов.
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мировая экономика, европа, иран, ормузский пролив, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, кая каллас, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, ИРАН, Ормузский пролив, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, ЕС
14:28 06.10.2026 (обновлено: 14:50 06.10.2026)
 
Дмитриев назвал ответственных за рост счетов за энергию для европейцев

Дмитриев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в росте счетов за энергию для европейцев

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Ответственность за рост счетов за энергию для европейцев лежит на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Кае Каллас, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Урсула, Кая и другие русофобы несут прямую ответственность за рост счетов за энергию у европейцев. Энергетическое цунами в ЕС только начинается", - написал Дмитриев в соцсети X.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце февраля на фоне эскалации вокруг Ирана, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) во вторник по состоянию на 13.55 мск растут на 4,1%, до 886,8 доллара за тысячу кубометров, тогда как до эскалации стоимость составляла около 390 долларов.
 
Мировая экономикаЕВРОПАИРАНОрмузский проливКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенКая КалласЕС
 
 
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