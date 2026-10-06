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Крупнейший норвежский банк DNB сократит 400 сотрудников, пишет Reuters - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Крупнейший норвежский банк DNB сократит 400 сотрудников, пишет Reuters
Крупнейший норвежский банк DNB сократит 400 сотрудников, пишет Reuters - 06.10.2026, ПРАЙМ
Крупнейший норвежский банк DNB сократит 400 сотрудников, пишет Reuters
Крупнейший банк Норвегии DNB объявил о сокращении около 400 сотрудников в своем подразделении технологий и услуг, объяснив это реорганизацией вследствие роста... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T11:24+0300
2026-10-06T11:24+0300
технологии
норвегия
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Крупнейший банк Норвегии DNB объявил о сокращении около 400 сотрудников в своем подразделении технологий и услуг, объяснив это реорганизацией вследствие роста инвестиций в цифровые технологии, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главы банка. "DNB сократит около 400 сотрудников в своем подразделении технологий и услуг, сообщил крупнейший норвежский банк во вторник, ссылаясь на выросшие инвестиции в агентов искусственного интеллекта и цифровые технологии, которые привели к изменениям в организации", - передает агентство. DNB планирует завершить сокращение штата до конца года, а соответствующие расходы будут отражены в отчетности во втором квартале будущего года, уточняет издание. Отмечается, что банк внедрил агентов искусственного интеллекта для выполнения задач, которые ранее в ряде операционных процессов решались вручную. По словам генерального директора DNB Хьерстин Бротен (Kjerstin Braathen), искусственный интеллект меняет то, как организация работает и предоставляет услуги клиентам, добавив, что банк адаптируется к "новой реальности".
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технологии, норвегия
Технологии, НОРВЕГИЯ
11:24 06.10.2026
 
Крупнейший норвежский банк DNB сократит 400 сотрудников, пишет Reuters

Reuters: банк DNB сократит около 400 сотрудников из-за роста инвестиций в ИИ

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Крупнейший банк Норвегии DNB объявил о сокращении около 400 сотрудников в своем подразделении технологий и услуг, объяснив это реорганизацией вследствие роста инвестиций в цифровые технологии, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главы банка.
"DNB сократит около 400 сотрудников в своем подразделении технологий и услуг, сообщил крупнейший норвежский банк во вторник, ссылаясь на выросшие инвестиции в агентов искусственного интеллекта и цифровые технологии, которые привели к изменениям в организации", - передает агентство.
DNB планирует завершить сокращение штата до конца года, а соответствующие расходы будут отражены в отчетности во втором квартале будущего года, уточняет издание.
Отмечается, что банк внедрил агентов искусственного интеллекта для выполнения задач, которые ранее в ряде операционных процессов решались вручную. По словам генерального директора DNB Хьерстин Бротен (Kjerstin Braathen), искусственный интеллект меняет то, как организация работает и предоставляет услуги клиентам, добавив, что банк адаптируется к "новой реальности".
 
ТехнологииНОРВЕГИЯ
 
 
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