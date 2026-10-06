https://1prime.ru/20261006/doplaty-873955566.html

Пенсионерам рассказали, кто лишится региональной доплаты

Пенсионерам рассказали, кто лишится региональной доплаты - 06.10.2026, ПРАЙМ

Пенсионерам рассказали, кто лишится региональной доплаты

С 2026 года в России кардинально изменился порядок контроля за доходами граждан. Теперь Социальный фонд, ФНС и банки обмениваются информацией в автоматическом... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T02:02+0300

2026-10-06T02:02+0300

2026-10-06T02:02+0300

эксклюзив

социальный фонд

фнс россии

общество

пенсии

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/09/871397585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d8e020834b9e305cb11052c29c25a16.jpg

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. С 2026 года в России кардинально изменился порядок контроля за доходами граждан. Теперь Социальный фонд, ФНС и банки обмениваются информацией в автоматическом режиме, а социальные службы видят все поступления на банковские карты. Как рассказала агентству "Прайм" гендиректор АО "НПФ Ингосстрах" Оксана Иванова, с 1 октября по 31 декабря 2026 года данные об оборотах по счетам будут напрямую влиять на решения о назначении единого детского пособия.Пока инициатива реализуется в рамках эксперимента, который проводится на территориях Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Механизм прост: если сумма всех поступлений на счета и вклады за год превышает 200% от официального дохода семьи — в пособии откажут. Не будут учитываться только переводы между родственниками, кредитные средства, налоговые вычеты и деньги от продажи имущества.В зоне риска оказались не только семьи с детьми, но и неработающие пенсионеры, получающие социальную доплату до прожиточного минимума. С 1 января 2026 года региональные органы соцзащиты, назначавшие доплату в 30 регионах, лишились этой функции — теперь решение принимает Социальный фонд, у которого есть доступ к Единой цифровой платформе."При расчете доплаты учитываются пенсия, срочная выплата, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата и стоимость набора социальных услуг, а также любые доходы, видимые налоговой службе и СФР", — говорит Иванова.Главная угроза для пенсионеров — проценты по вкладам. Банки автоматически передают данные о выплаченных процентах в СФР и ФНС: сумма за год делится на 12 и прибавляется к основному доходу. При прожиточном минимуме 15 000 рублей, страховой пенсии 14 000 рублей и процентах по вкладу 1 100 рублей в месяц итоговый доход составит 15 100 рублей — и доплата прекращается. В 2026 году действует необлагаемый лимит: если годовой процентный доход по вкладам за 2025 год ниже 210 000 рублей, информация в соцзащиту не передается.Проблемой могут стать и регулярные переводы от посторонних лиц. Одинаковые еженедельные или ежемесячные суммы без указания назначения платежа алгоритмы могут расценить как незаконную предпринимательскую деятельность — аренду жилья, продажу продукции или услуги. В этом случае гражданина признают работающим, региональная доплата замораживается, надбавка за иждивенцев отменяется, а индексация страховой пенсии приостанавливается. Аналогично работает единичный платеж по договору ГПХ: даже 3 000 рублей от юрлица делают человека "работающим" на этот месяц.В группе риска также пенсионеры, сдающие жилье: если арендатор официально оформляет договор и несет расходы, данные попадают в налоговую и учитываются при расчете доплаты. Владельцы крупных депозитов, претендующие на субсидии, лишаются региональных мер поддержки и компенсаций на ЖКХ при превышении лимита годового дохода от вкладов.Пенсионеры с доплатами за иждивенцев теряют выплаты от 3,2 до 9,6 тысячи рублей, если студент был отчислен, устроился на работу или ушел на заочку. А сменившие регион проживания жители Крайнего Севера и сельской местности рискуют потерять повышающие коэффициенты — фактическое место пребывания проверяется через анализ транзакций карты "Мир".Пенсионерам, получающим доплату и имеющим регулярные поступления на карту, стоит уточнить в СФР, учитываются ли они. Проверить свой статус можно через выписку из индивидуального лицевого счета на Госуслугах: если данные неполны или устарели, их лучше уточнить заранее. При переводах от близких рекомендуется указывать понятное назначение платежа, а об изменениях, влияющих на право на доплату, своевременно уведомлять фонд.Вся эта история — про баланс между поддержкой и контролем. У социальной помощи есть пороги, за которыми она перестает быть нужной, но у человека, получающего доплату до прожиточного минимума, возникает резонный вопрос: есть ли инструмент, не зависящий от каждого поступления на карту? Такой инструмент — Программа долгосрочных сбережений (ПДС). При заключении договора с негосударственным пенсионным фондом и взносом денег в любом размере, государство добавляет софинансирование (до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет) плюс налоговый вычет (до 52-88 тысяч рублей ежегодно). "Личные взносы защищены государством на сумму до 2,8 миллиона рублей, а накопления переходят правопреемникам", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20260930/mironov-873787982.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, социальный фонд, фнс россии, общество , пенсии