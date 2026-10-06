https://1prime.ru/20261006/dron-874007943.html
СМИ: Германия профинансирует производство дронов-перехватчиков для ВСУ
СМИ: Германия профинансирует производство дронов-перехватчиков для ВСУ - 06.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Германия профинансирует производство дронов-перехватчиков для ВСУ
Власти Германии намерены профинансировать через немецкую оборонную компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T22:22+0300
2026-10-06T22:22+0300
2026-10-06T22:22+0300
промышленность
мировая экономика
украина
германия
запад
сергей лавров
всу
handelsblatt
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874007943.jpg?1791314522
БЕРЛИН, 6 окт - ПРАЙМ. Власти Германии намерены профинансировать через немецкую оборонную компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает газета Handelsblatt. "Компания Quantum Systems совместно с украинской компанией WIY разработала дрон-перехватчик, способный сбивать даже "Герани" с реактивным двигателем. Финансирование серийного производства на Украине берет на себя федеральное правительство Германии", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
германия
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, мировая экономика, украина, германия, запад, сергей лавров, всу, handelsblatt, нато
Промышленность, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров, ВСУ, Handelsblatt, НАТО
СМИ: Германия профинансирует производство дронов-перехватчиков для ВСУ
Handelsblatt: Германия профинансирует производство дронов для ВСУ