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СМИ: Германия профинансирует производство дронов-перехватчиков для ВСУ

СМИ: Германия профинансирует производство дронов-перехватчиков для ВСУ - 06.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Германия профинансирует производство дронов-перехватчиков для ВСУ

Власти Германии намерены профинансировать через немецкую оборонную компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T22:22+0300

2026-10-06T22:22+0300

2026-10-06T22:22+0300

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БЕРЛИН, 6 окт - ПРАЙМ. Власти Германии намерены профинансировать через немецкую оборонную компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает газета Handelsblatt. "Компания Quantum Systems совместно с украинской компанией WIY разработала дрон-перехватчик, способный сбивать даже "Герани" с реактивным двигателем. Финансирование серийного производства на Украине берет на себя федеральное правительство Германии", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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промышленность, мировая экономика, украина, германия, запад, сергей лавров, всу, handelsblatt, нато