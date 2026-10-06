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Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях
Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях - 06.10.2026, ПРАЙМ
Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях
Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях, они будут помогать обычным сотрудникам рассчитывать экономические эффекты в организациях,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:04+0300
2026-10-06T19:04+0300
технологии
россия
ростелеком
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях, они будут помогать обычным сотрудникам рассчитывать экономические эффекты в организациях, рассказал заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов. Цифровой двойник - это виртуальная копия реального объекта, процесса или сотрудника, которая работает в цифровой среде и включается в организационную структуру наравне с людьми. "Фактически в будущих компаниях на уровне организационной структуры должны появиться цифровые двойники или цифровые агенты, или цифровые сотрудники. И дальше в связке с человеческим трудом их можно как-то связывать и через эту призму рассчитывать какие-то экономические эффекты", - сказал Халитов на пресс-конференции в рамках форума "Цифровые решения". Кроме того, по его словам, должен быть разработан условный цифровой моральный кодекс по данным цифровым сотрудникам. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, россия, ростелеком
Технологии, РОССИЯ, Ростелеком
19:04 06.10.2026
 
Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях

Замглавы "Ростелекома" Халитов: в российских компаниях могут появиться цифровые двойники

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях, они будут помогать обычным сотрудникам рассчитывать экономические эффекты в организациях, рассказал заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов.
Цифровой двойник - это виртуальная копия реального объекта, процесса или сотрудника, которая работает в цифровой среде и включается в организационную структуру наравне с людьми.
"Фактически в будущих компаниях на уровне организационной структуры должны появиться цифровые двойники или цифровые агенты, или цифровые сотрудники. И дальше в связке с человеческим трудом их можно как-то связывать и через эту призму рассчитывать какие-то экономические эффекты", - сказал Халитов на пресс-конференции в рамках форума "Цифровые решения".
Кроме того, по его словам, должен быть разработан условный цифровой моральный кодекс по данным цифровым сотрудникам.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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