https://1prime.ru/20261006/dvojniki-874003169.html
Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях
Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях - 06.10.2026, ПРАЙМ
Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях
Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях, они будут помогать обычным сотрудникам рассчитывать экономические эффекты в организациях,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:04+0300
2026-10-06T19:04+0300
2026-10-06T19:04+0300
технологии
россия
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874003169.jpg?1791302696
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях, они будут помогать обычным сотрудникам рассчитывать экономические эффекты в организациях, рассказал заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов.
Цифровой двойник - это виртуальная копия реального объекта, процесса или сотрудника, которая работает в цифровой среде и включается в организационную структуру наравне с людьми.
"Фактически в будущих компаниях на уровне организационной структуры должны появиться цифровые двойники или цифровые агенты, или цифровые сотрудники. И дальше в связке с человеческим трудом их можно как-то связывать и через эту призму рассчитывать какие-то экономические эффекты", - сказал Халитов на пресс-конференции в рамках форума "Цифровые решения".
Кроме того, по его словам, должен быть разработан условный цифровой моральный кодекс по данным цифровым сотрудникам.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, ростелеком
Технологии, РОССИЯ, Ростелеком
Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях
Замглавы "Ростелекома" Халитов: в российских компаниях могут появиться цифровые двойники
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях, они будут помогать обычным сотрудникам рассчитывать экономические эффекты в организациях, рассказал заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов.
Цифровой двойник - это виртуальная копия реального объекта, процесса или сотрудника, которая работает в цифровой среде и включается в организационную структуру наравне с людьми.
"Фактически в будущих компаниях на уровне организационной структуры должны появиться цифровые двойники или цифровые агенты, или цифровые сотрудники. И дальше в связке с человеческим трудом их можно как-то связывать и через эту призму рассчитывать какие-то экономические эффекты", - сказал Халитов на пресс-конференции в рамках форума "Цифровые решения".
Кроме того, по его словам, должен быть разработан условный цифровой моральный кодекс по данным цифровым сотрудникам.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.