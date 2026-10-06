https://1prime.ru/20261006/dvojniki-874003169.html

Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях

Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях - 06.10.2026, ПРАЙМ

Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях

Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях, они будут помогать обычным сотрудникам рассчитывать экономические эффекты в организациях,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:04+0300

2026-10-06T19:04+0300

2026-10-06T19:04+0300

технологии

россия

ростелеком

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цифровые двойники в будущем могут появиться в российских компаниях, они будут помогать обычным сотрудникам рассчитывать экономические эффекты в организациях, рассказал заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов. Цифровой двойник - это виртуальная копия реального объекта, процесса или сотрудника, которая работает в цифровой среде и включается в организационную структуру наравне с людьми. "Фактически в будущих компаниях на уровне организационной структуры должны появиться цифровые двойники или цифровые агенты, или цифровые сотрудники. И дальше в связке с человеческим трудом их можно как-то связывать и через эту призму рассчитывать какие-то экономические эффекты", - сказал Халитов на пресс-конференции в рамках форума "Цифровые решения". Кроме того, по его словам, должен быть разработан условный цифровой моральный кодекс по данным цифровым сотрудникам. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, ростелеком