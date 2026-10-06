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ЕК предложила ограничить доступ Украины к рынку Евросоюза после вступления

ЕК предложила ограничить доступ Украины к рынку Евросоюза после вступления - 06.10.2026, ПРАЙМ

ЕК предложила ограничить доступ Украины к рынку Евросоюза после вступления

Еврокомиссия предложила предусмотреть возможность сохранения после вступления Украины и других новых стран-членов ограничений в ряде чувствительных областей,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:16+0300

2026-10-06T18:16+0300

2026-10-06T18:24+0300

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила предусмотреть возможность сохранения после вступления Украины и других новых стран-членов ограничений в ряде чувствительных областей, включая свободное перемещение работников и услуг, сельское хозяйство и отдельные товары, говорится в опубликованных во вторник предложениях ЕК по подготовке Евросоюза к расширению. "При необходимости могут также использоваться переходные механизмы, в том числе в отношении свободного перемещения работников и услуг, сельского хозяйства, чувствительных товаров, финансирования и участия в общих системах", - говорится в документе Еврокомиссии. Таким образом, получение членства в ЕС само по себе не будет означать немедленного и полного распространения на новую страну всех действующих внутри объединения правил в перечисленных областях: условия и продолжительность переходных периодов смогут определяться при вступлении. Кроме того, Еврокомиссия предлагает значительно увеличить после вступления период, в течение которого в отношении новых членов ЕС смогут применяться специальные защитные меры в сфере экономики, внутреннего рынка, юстиции и внутренних дел. "Будущие договоры о присоединении усилят существующие секторальные защитные механизмы и введут новый институциональный защитный механизм. В частности, период, в течение которого защитные меры могут быть задействованы в таких областях, как экономика, внутренний рынок, юстиция и внутренние дела, будет значительно продлен после вступления", - говорится в предложениях. Отдельный механизм предлагается создать на случай серьезных нарушений новым членом основополагающих ценностей ЕС и принципа добросовестного сотрудничества. В наиболее серьезных случаях он сможет предусматривать приостановку права голоса страны в Совете ЕС и лишение финансирования. Предложения должны применяться к будущим государствам-членам. В настоящее время среди стран, для которых Еврокомиссия готовит конкретные дорожные карты дальнейшего процесса вступления, названы Украина, Молдавия, Черногория и Албания.

украина

молдавия

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мировая экономика, украина, молдавия, черногория, ес, ек