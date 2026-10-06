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Осужденного на 18 лет экс-главу "ТНС энерго" признали банкротом

Осужденного на 18 лет экс-главу "ТНС энерго" признали банкротом - 06.10.2026, ПРАЙМ

Осужденного на 18 лет экс-главу "ТНС энерго" признали банкротом

Бывший генеральный директор "ТНС энерго" Дмитрий Аржанов, осужденный на 18 лет колонии строгого режима со штрафом 850 миллионов рублей за хищение почти 15... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T17:09+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - ПРАЙМ. Бывший генеральный директор "ТНС энерго" Дмитрий Аржанов, осужденный на 18 лет колонии строгого режима со штрафом 850 миллионов рублей за хищение почти 15 миллиардов рублей у сетевых компаний, признан банкротом, следует из данных картотеки Арбитражного суда Нижегородской области. "Арбитражный суд решил: заявление общества с ограниченной ответственностью "НЭС" о признании Аржанова Дмитрия Александровича несостоятельным (банкротом) признать обоснованным. Ввести процедуру реализации имущества отношении Аржанова Дмитрия Александровича сроком на 6 месяцев, то есть до 5 апреля 2027 года", - говорится в решении суда. Тверской суд Москвы в августе приговорил Аржанова к 18 годам колонии строгого режима, а также назначил штраф 850 миллионов рублей. Остальные фигуранты дела - бывший гендиректор "ТНС энерго" Сергей Афанасьев, его заместитель София Афанасьева и бывший исполнительный директор Борис Щуров - получили от 16 до 17 лет лишения свободы. Суд также конфисковал у фигурантов деньги с многочисленных счетов, ценные бумаги, доли в уставных капиталах различных обществ, несколько участков. Суд также взыскал в пользу потерпевших более 14 миллиардов рублей. Поводом для задержания топ-менеджеров холдинга стало заявление руководства электросетевой компании ПАО "Россети Центр и Приволжье" в правоохранительные органы в 2020 году. Как было установлено в суде, топ-менеджеры "ТНС энерго" и его дочерняя компания "ТНС энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили около 15 миллиардов рублей. По мнению следствия, задержанные получали деньги от потребителей электроэнергии, переводили их в другие компании, в том числе в кипрские офшоры, вместо того, чтобы расплачиваться с поставщиком.

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