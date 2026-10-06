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Экс-министр финансов Польши заявил об ухудшении состояния экономики

Экс-министр финансов Польши заявил об ухудшении состояния экономики - 06.10.2026, ПРАЙМ

Экс-министр финансов Польши заявил об ухудшении состояния экономики

Состояние финансовой системы Польши стремительно ухудшается из-за крупнейшего бюджетного дефицита в Европе и лавинообразного роста расходов на обслуживание... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:02+0300

2026-10-06T12:02+0300

2026-10-06T13:21+0300

финансы

мировая экономика

польша

европа

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ВАРШАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Состояние финансовой системы Польши стремительно ухудшается из-за крупнейшего бюджетного дефицита в Европе и лавинообразного роста расходов на обслуживание государственного долга, заявил известный польский экономист, бывший министр финансов республики Лешек Бальцерович. "Состояние финансов очень плохое. Мы измеряем это величиной дефицита, то есть тем, насколько расходы государства превышают его доходы. У нас сейчас самый высокий дефицит бюджета во всей Европе. В связи с этим катастрофически растут расходы на обслуживание долга", - заявил Бельцерович в эфире радиостанции Radio Zet. Он привел конкретные данные, иллюстрирующие стремительный рост нагрузки на бюджет страны за последние десятилетия. "Данные бьют по глазам: расходы на обслуживание государственного долга в 2001 году составляли 29,1 миллиарда злотых (около 7,5 миллиарда долларов), а в текущем году они превысят 106 миллиардов злотых (более 27 миллиардов долларов). Идет лавинообразный, взрывной рост", — подчеркнул бывший глава польского минфина. Комментируя дискуссию о путях выхода из финансового пике, экономист категорически выступил против идеи повышения налоговой нагрузки на граждан и бизнес, назвав единственным разумным шагом сокращение государственных трат. "Повышение налогов — это путь в тупик. У нас и без того слишком высокий уровень налогообложения, дальнейшее его увеличение неизбежно затормозит экономический рост. Правительство должно не залезать в карман гражданам, а жестко резать гигантские расходы", — заявил Бальцерович. По его мнению, ключевой причиной рекордного дефицита стали раздутые социальные выплаты и нежелание политиков идти на непопулярные меры ради финансовой стабильности. "Политики привыкли раздавать обещания и финансировать их за счет новых заимствований, которые придется выплачивать будущим поколениям. Сохранять популистские программы в условиях такого дефицита — значит вести страну к краху", — резюмировал эксперт. Ранее правительство Польши утвердило проект бюджета с рекордным дефицитом в 282,6 миллиарда злотых (около 75,5 миллиарда долларов).

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финансы, мировая экономика, польша, европа