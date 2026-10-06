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Экспорт продукции биоэкономики из России вырос почти на 15%

Экспорт продукции биоэкономики из России вырос почти на 15% - 06.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт продукции биоэкономики из России вырос почти на 15%

Экспортные поставки российской продукции биоэкономики за январь-сентября текущего года увеличились на 14,96%, говорится в сообщении Минпромторга России со... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T11:37+0300

2026-10-06T11:37+0300

2026-10-06T12:36+0300

россия

промышленность

самарская область

денис мантуров

антон алиханов

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ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Экспортные поставки российской продукции биоэкономики за январь-сентября текущего года увеличились на 14,96%, говорится в сообщении Минпромторга России со ссылкой на замглавы ведомства Михаила Юрина. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" был утвержден в конце 2025 года. А на днях кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики до 2036 года, сообщал накануне первый вице-премьер Денис Мантуров. Ее основными приоритетами стали укрепление собственной технологической базы, глубокая переработка биоресурсов, создание новых рынков и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях. "Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин рассказал о первых результатах реализации национального проекта. За девять месяцев объем производства продукции предприятий биоэкономики вырос на 3,12%, прирост объема экспорта продуктов биоэкономики составил 14,96%", - говорится в сообщении Минпромторга. Заседание подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при правительственной комиссии по промышленностина тему "Биоэкономика" прошло в рамках международного форума "Биопром-2026". В мероприятии приняли участие глава Минпромторга России Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, а также участники отрасли. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующие три года, финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей.

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россия, промышленность, самарская область, денис мантуров, антон алиханов, минпромторг