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Канада резко нарастила экспорт в США перед введением новых пошлин в августе

Канада резко нарастила экспорт в США перед введением новых пошлин в августе - 06.10.2026, ПРАЙМ

Канада резко нарастила экспорт в США перед введением новых пошлин в августе

Экспорт Канады в США в августе вырос на 8,1% перед вступлением в силу новых американских пошлин, следует из данных Статистической службы Канады. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T17:48+0300

2026-10-06T17:48+0300

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ВАШИНГТОН, 6 окт - ПРАЙМ. Экспорт Канады в США в августе вырос на 8,1% перед вступлением в силу новых американских пошлин, следует из данных Статистической службы Канады. Соединенные Штаты 22 июля объявили о намерении ввести новые пошлины на ряд канадских товаров и повысить действующие ставки на другие. Новые тарифы вступили в силу в конце августа. По данным службы, профицит Канады в торговле с США увеличился в августе до 11,2 миллиарда канадских долларов с 6,1 миллиарда в июле, при этом импорт из Соединенных Штатов снизился на 2,5%. Такое изменение стало крупнейшим положительным месячным сдвигом торгового баланса двух стран за всю историю наблюдений. Статистическая служба Канады отметила, что объявление о новых пошлинах могло повлиять на торговые потоки и подтолкнуть импортеров к увеличению поставок до вступления тарифов в силу, чтобы избежать дополнительных расходов. Отношения между США и Канадой резко ухудшились в 2025 году после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25%-е пошлины на канадский импорт, сославшись на угрозы национальной безопасности и наркотрафик. В ответ Оттава приняла зеркальные меры. Несмотря на временную заморозку тарифов и попытки урегулировать споры, Вашингтон впоследствии повысил пошлины, установив их на уровне 50% для стали и алюминия. По данным Bloomberg, недавний раунд торговых переговоров сорвался в последний момент из-за позиции министра торговли США Говарда Латника.

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мировая экономика, канада, сша, вашингтон, дональд трамп, bloomberg