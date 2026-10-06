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Кононученко: ЕС забывает просчитывать последствия своих решений
Кононученко: ЕС забывает просчитывать последствия своих решений - 06.10.2026, ПРАЙМ
Кононученко: ЕС забывает просчитывать последствия своих решений
Руководство стран ЕС в погоне за сокращением выбросов парниковых газов забывает просчитывать социально-экономические последствия собственных решений, которые... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T01:53+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Руководство стран ЕС в погоне за сокращением выбросов парниковых газов забывает просчитывать социально-экономические последствия собственных решений, которые "бьют по карману" местного населения, рассказал РИА Новости спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко.
"Проблема заключается в том, что руководство стран ЕС в погоне за резким сокращением выбросов парниковых газов зачастую забывает просчитывать социально-экономические последствия собственных решений, которые, в конечном счете, "бьют по карману" местного населения", - сказал Кононученко.
Как отметил дипломат, на текущем этапе одним из главных переговорных треков в рамках климатической повестки является вопрос энергетики, по которому Евросоюз продвигает свой так называемый справедливый переход и пропагандирует чистые источники энергии.
"Можно прекратить поставки природного газа, но должна быть стабильная и надежная альтернатива, достижимая с финансовой точки зрения", - добавил Кононученко.
Как свидетельствуют опубликованные 5 октября данные Евростата, цены производителей в энергетическом секторе Евросоюза по итогам августа выросли на 20,7% в годовом выражении, в еврозоне - на 21%, тогда как без учета энергетики промышленные цены прибавили лишь 3,3-3,4%.
Еврокомиссия в конце сентября попросила страны ЕС снижать спрос на газ и электричество, чтобы сдержать рост цен, сообщало издание Politico со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.
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Кононученко: ЕС забывает просчитывать последствия своих решений
Кононученко: ЕС в погоне за сокращением выбросов парниковых газов забывает про последствия
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Руководство стран ЕС в погоне за сокращением выбросов парниковых газов забывает просчитывать социально-экономические последствия собственных решений, которые "бьют по карману" местного населения, рассказал РИА Новости спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко.
"Проблема заключается в том, что руководство стран ЕС в погоне за резким сокращением выбросов парниковых газов зачастую забывает просчитывать социально-экономические последствия собственных решений, которые, в конечном счете, "бьют по карману" местного населения", - сказал Кононученко.
Как отметил дипломат, на текущем этапе одним из главных переговорных треков в рамках климатической повестки является вопрос энергетики, по которому Евросоюз продвигает свой так называемый справедливый переход и пропагандирует чистые источники энергии.
"Можно прекратить поставки природного газа, но должна быть стабильная и надежная альтернатива, достижимая с финансовой точки зрения", - добавил Кононученко.
Как свидетельствуют опубликованные 5 октября данные Евростата, цены производителей в энергетическом секторе Евросоюза по итогам августа выросли на 20,7% в годовом выражении, в еврозоне - на 21%, тогда как без учета энергетики промышленные цены прибавили лишь 3,3-3,4%.
Еврокомиссия в конце сентября попросила страны ЕС снижать спрос на газ и электричество, чтобы сдержать рост цен, сообщало издание Politico со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.