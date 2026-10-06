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Кононученко: ЕС забывает просчитывать последствия своих решений

Кононученко: ЕС забывает просчитывать последствия своих решений - 06.10.2026, ПРАЙМ

Кононученко: ЕС забывает просчитывать последствия своих решений

Руководство стран ЕС в погоне за сокращением выбросов парниковых газов забывает просчитывать социально-экономические последствия собственных решений, которые... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T01:53+0300

2026-10-06T01:53+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Руководство стран ЕС в погоне за сокращением выбросов парниковых газов забывает просчитывать социально-экономические последствия собственных решений, которые "бьют по карману" местного населения, рассказал РИА Новости спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко. "Проблема заключается в том, что руководство стран ЕС в погоне за резким сокращением выбросов парниковых газов зачастую забывает просчитывать социально-экономические последствия собственных решений, которые, в конечном счете, "бьют по карману" местного населения", - сказал Кононученко. Как отметил дипломат, на текущем этапе одним из главных переговорных треков в рамках климатической повестки является вопрос энергетики, по которому Евросоюз продвигает свой так называемый справедливый переход и пропагандирует чистые источники энергии. "Можно прекратить поставки природного газа, но должна быть стабильная и надежная альтернатива, достижимая с финансовой точки зрения", - добавил Кононученко. Как свидетельствуют опубликованные 5 октября данные Евростата, цены производителей в энергетическом секторе Евросоюза по итогам августа выросли на 20,7% в годовом выражении, в еврозоне - на 21%, тогда как без учета энергетики промышленные цены прибавили лишь 3,3-3,4%. Еврокомиссия в конце сентября попросила страны ЕС снижать спрос на газ и электричество, чтобы сдержать рост цен, сообщало издание Politico со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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