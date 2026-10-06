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Европа близка к нервному срыву, пишет Economist - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Европа близка к нервному срыву, пишет Economist
Европа близка к нервному срыву, пишет Economist - 06.10.2026, ПРАЙМ
Европа близка к нервному срыву, пишет Economist
Выдвинутое Парижем и Берлином предложение о создании нового экономического инструмента для торговых войн, который можно применить против Китая, может говорить о | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:52+0300
2026-10-06T13:52+0300
мировая экономика
китай
европа
германия
фридрих мерц
эммануэль макрон
ес
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Выдвинутое Парижем и Берлином предложение о создании нового экономического инструмента для торговых войн, который можно применить против Китая, может говорить о том, что Европа близка к нервному срыву, полагает журнал Economist. В понедельник газета Handelsblatt сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение создать новый экономический инструмент, который позволил бы Евросоюзу вводить масштабные ответные меры в случае введения против него пошлин или санкций. Власти ФРГ подчеркнули, что эта инициатива не направлена против какого-либо конкретного государства, однако, по данным Handelsblatt, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю. "Однако некоторые могут решить, что Европа близка к нервному срыву", - говорится в сообщении издания. Как утверждает Economist, Китай не упоминается в письме напрямую, однако оно направлено именно против него. По мнению издания, франко-германское предложение настолько широкое, что его фактически можно рассматривать как скрытую угрозу принятия ответных мер против всего, что Европе покажется несправедливым. По оценке журнала, предложенные меры вызовут в Пекине раздражение. Как пишет Economist, КНР считает это письмо тактическим ходом, за счет которого Евросоюз пытается укрепить свои позиции на торговых переговорах, которые ожидаются на этой неделе. В конце мая американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров.
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мировая экономика, китай, европа, германия, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес
Мировая экономика, КИТАЙ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, ЕС
13:52 06.10.2026
 
Европа близка к нервному срыву, пишет Economist

Economist: предложенные меры против Китая говорят о близости Европы к нервному срыву

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Выдвинутое Парижем и Берлином предложение о создании нового экономического инструмента для торговых войн, который можно применить против Китая, может говорить о том, что Европа близка к нервному срыву, полагает журнал Economist.
В понедельник газета Handelsblatt сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение создать новый экономический инструмент, который позволил бы Евросоюзу вводить масштабные ответные меры в случае введения против него пошлин или санкций. Власти ФРГ подчеркнули, что эта инициатива не направлена против какого-либо конкретного государства, однако, по данным Handelsblatt, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю.
"Однако некоторые могут решить, что Европа близка к нервному срыву", - говорится в сообщении издания.
Как утверждает Economist, Китай не упоминается в письме напрямую, однако оно направлено именно против него. По мнению издания, франко-германское предложение настолько широкое, что его фактически можно рассматривать как скрытую угрозу принятия ответных мер против всего, что Европе покажется несправедливым.
По оценке журнала, предложенные меры вызовут в Пекине раздражение. Как пишет Economist, КНР считает это письмо тактическим ходом, за счет которого Евросоюз пытается укрепить свои позиции на торговых переговорах, которые ожидаются на этой неделе.
В конце мая американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров.
 
Мировая экономикаКИТАЙЕВРОПАГЕРМАНИЯФридрих МерцЭммануэль МакронЕС
 
 
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