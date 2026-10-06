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Европа близка к нервному срыву, пишет Economist

Европа близка к нервному срыву, пишет Economist - 06.10.2026, ПРАЙМ

Европа близка к нервному срыву, пишет Economist

Выдвинутое Парижем и Берлином предложение о создании нового экономического инструмента для торговых войн, который можно применить против Китая, может говорить о | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:52+0300

2026-10-06T13:52+0300

2026-10-06T13:52+0300

мировая экономика

китай

европа

германия

фридрих мерц

эммануэль макрон

ес

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Выдвинутое Парижем и Берлином предложение о создании нового экономического инструмента для торговых войн, который можно применить против Китая, может говорить о том, что Европа близка к нервному срыву, полагает журнал Economist. В понедельник газета Handelsblatt сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение создать новый экономический инструмент, который позволил бы Евросоюзу вводить масштабные ответные меры в случае введения против него пошлин или санкций. Власти ФРГ подчеркнули, что эта инициатива не направлена против какого-либо конкретного государства, однако, по данным Handelsblatt, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю. "Однако некоторые могут решить, что Европа близка к нервному срыву", - говорится в сообщении издания. Как утверждает Economist, Китай не упоминается в письме напрямую, однако оно направлено именно против него. По мнению издания, франко-германское предложение настолько широкое, что его фактически можно рассматривать как скрытую угрозу принятия ответных мер против всего, что Европе покажется несправедливым. По оценке журнала, предложенные меры вызовут в Пекине раздражение. Как пишет Economist, КНР считает это письмо тактическим ходом, за счет которого Евросоюз пытается укрепить свои позиции на торговых переговорах, которые ожидаются на этой неделе. В конце мая американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров.

китай

европа

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мировая экономика, китай, европа, германия, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес