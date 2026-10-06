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Российский научный фонд реализует два крупных контура грантов - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Российский научный фонд реализует два крупных контура грантов
Российский научный фонд реализует два крупных контура грантов - 06.10.2026, ПРАЙМ
Российский научный фонд реализует два крупных контура грантов
Российский научный фонд реализует два крупных контура грантов, направленных на развитие отрасли биоэкономики в стране, рассказала РИА Новости заместитель... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T20:14+0300
2026-10-06T20:14+0300
технологии
россия
фонд
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ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российский научный фонд реализует два крупных контура грантов, направленных на развитие отрасли биоэкономики в стране, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора фонда Елена Попова в кулуарах "Биопрома". "Сегодня фонд реализует два больших мероприятия по направлению биоэкономики. Это участие в национальном проекте технологического лидерства "Технологическое обеспечение биоэкономики". И здесь Фонд задействован в выполнении мероприятия "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" министерства образования и науки, - рассказала Попова. "И второе большое направление - это гранты имени академика Евгения Велихова. Это флагманская линейка грантов фонда, реализуемая по поручению президента Российской Федерации по направлению биоэкономики в этом году", - добавила она. Попова подчеркнула, что объем финансирования по первому направлению составил 1,15 миллиарда рублей на три года. По программе грантов академика Евгения Павловича Велихова уже отобрано семь проектов по прорывным платформенным решением в сфере биоэкономики. "Это все проекты с квалифицированными заказчиками. В центре проекта - технологический заказ предприятий отрасли, под который научные организации, вузы разрабатывают технологические решения для решения конкретных отраслевых задач. В проектах Велихова - это крупнейшие предприятия, которые заинтересованы во внедрении этого технологического результата в экономику страны и имеют уже действующее производство", - пояснила Попова.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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технологии, россия, фонд
Технологии, РОССИЯ, фонд
20:14 06.10.2026
 
Российский научный фонд реализует два крупных контура грантов

Российский научный фонд реализует два крупных контура грантов по биоэкономике

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ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российский научный фонд реализует два крупных контура грантов, направленных на развитие отрасли биоэкономики в стране, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора фонда Елена Попова в кулуарах "Биопрома".
"Сегодня фонд реализует два больших мероприятия по направлению биоэкономики. Это участие в национальном проекте технологического лидерства "Технологическое обеспечение биоэкономики". И здесь Фонд задействован в выполнении мероприятия "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" министерства образования и науки, - рассказала Попова.
"И второе большое направление - это гранты имени академика Евгения Велихова. Это флагманская линейка грантов фонда, реализуемая по поручению президента Российской Федерации по направлению биоэкономики в этом году", - добавила она.
Попова подчеркнула, что объем финансирования по первому направлению составил 1,15 миллиарда рублей на три года. По программе грантов академика Евгения Павловича Велихова уже отобрано семь проектов по прорывным платформенным решением в сфере биоэкономики.
"Это все проекты с квалифицированными заказчиками. В центре проекта - технологический заказ предприятий отрасли, под который научные организации, вузы разрабатывают технологические решения для решения конкретных отраслевых задач. В проектах Велихова - это крупнейшие предприятия, которые заинтересованы во внедрении этого технологического результата в экономику страны и имеют уже действующее производство", - пояснила Попова.
 
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