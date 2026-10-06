https://1prime.ru/20261006/frantsiya-873983749.html

Франция провела испытание баллистической ракеты без ядерного заряда

Франция провела испытание баллистической ракеты без ядерного заряда - 06.10.2026, ПРАЙМ

Франция провела испытание баллистической ракеты без ядерного заряда

Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщает газета 20 minutes со ссылкой на заявление министерства... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:18+0300

2026-10-06T13:18+0300

2026-10-06T13:18+0300

франция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873983749.jpg?1791281912

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщает газета 20 minutes со ссылкой на заявление министерства вооруженных сил страны. "Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен 6 октября с ракетоносной атомной подводной лодки", - пишет издание.

франция

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2026

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франция