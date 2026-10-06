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Франция провела испытание баллистической ракеты без ядерного заряда - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Франция провела испытание баллистической ракеты без ядерного заряда
Франция провела испытание баллистической ракеты без ядерного заряда - 06.10.2026, ПРАЙМ
Франция провела испытание баллистической ракеты без ядерного заряда
Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщает газета 20 minutes со ссылкой на заявление министерства... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:18+0300
2026-10-06T13:18+0300
франция
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщает газета 20 minutes со ссылкой на заявление министерства вооруженных сил страны. "Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен 6 октября с ракетоносной атомной подводной лодки", - пишет издание.
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40
192
40
ПРАЙМ
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5
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франция
ФРАНЦИЯ
13:18 06.10.2026
 
Франция провела испытание баллистической ракеты без ядерного заряда

Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщает газета 20 minutes со ссылкой на заявление министерства вооруженных сил страны.
"Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен 6 октября с ракетоносной атомной подводной лодки", - пишет издание.
 
ФРАНЦИЯ
 
 
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