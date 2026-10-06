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Проблемы французской экономики назвали "лягушками"

Проблемы французской экономики назвали "лягушками" - 06.10.2026, ПРАЙМ

Проблемы французской экономики назвали "лягушками"

Французский частный аналитический центр Rexecode придумал для описания проблемного состояния французской экономики, в частности, в области бюджета, аббревиатуру | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:56+0300

2026-10-06T18:56+0300

2026-10-06T19:03+0300

мировая экономика

франция

кристин лагард

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ПАРИЖ, 6 окт - ПРАЙМ. Французский частный аналитический центр Rexecode придумал для описания проблемного состояния французской экономики, в частности, в области бюджета, аббревиатуру "Frogs", которую можно перевести на русский язык как "лягушки", сообщает телеканал BFMTV. Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что госдолг Франции приближен к отметке в 120% от ВВП, а плана по его сдерживанию у властей нет, что представляет серьезную проблему для страны. "Frogs", в переводе с английского означающее "лягушки" — это не слишком лестное прозвище, которым британцы любят называть французов. Однако за этим словом скрывается целая фраза: "French Oversized Government and Social Security", что означает "раздутые государственный аппарат и система социального обеспечения Франции", - говорится в материале. Согласно сообщению телеканала, Франция сегодня сталкивается с дефицитом бюджета на уровне 5,4% ВВП и уже несколько месяцев вынуждена занимать средства по более высоким процентам, чем ее соседи на юге. Рост процентов, под которые Франция берет деньги в долг, свидетельствует о растущем недоверии инвесторов. Доходность 10-летних облигаций республики на прошлой неделе приблизилась к отметке в 5%, чего не наблюдалось с 2022 года. Хотя с тех пор этот показатель снизился до около 4,74%, он все еще превышает показатели Португалии (3,94%), Италии (4,52%), Греции (4,37%) и Испании (4,1%), сообщает BFMTV. Телеканал отметил, что ранее для экономических проблем стран Европы уже придумывались нелестные обозначения. Так для описания бюджетных трудностей Португалии, Италии, Греции и Испании на фоне кризиса в этих странах около 15 лет назад была предложена аббревиатура "Pigs" по первым буквам названий этих стран на английском. При этом в переводе на русский язык такая аббревиатура означает "свиньи". Французское казначейство, отвечающее за управление государственным долгом (AFT), ранее сообщило, что Париж в 2027 году займет на рынках рекордную сумму в 339,7 миллиарда евро, что на 28 миллиардов евро превосходит скорректированный объем займов республики в 2026 году. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявлял, что обслуживание госдолга составляет 65 миллиардов евро и обходится стране дороже расходов на оборону.

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мировая экономика, франция, кристин лагард