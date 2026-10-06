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G7 с начала года выдала Украине кредиты на $10,5 миллиарда

G7 с начала года выдала Украине кредиты на $10,5 миллиарда - 06.10.2026, ПРАЙМ

G7 с начала года выдала Украине кредиты на $10,5 миллиарда

Страны G7 с начала года выдали Украине кредитов уже на 10,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных активов России, а общая сумма достигла почти 50... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T00:46+0300

2026-10-06T00:46+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Страны G7 с начала года выдали Украине кредитов уже на 10,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных активов России, а общая сумма достигла почти 50 миллиардов, следует из данных украинского минфина и национальных ведомств, которые изучило РИА Новости. "Большая семерка" в 2024 году одобрила выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На конец сентября Украина по этой схеме получила уже 49,4 миллиарда долларов. Первый миллиард долларов Украина в рамках этой схемы получила от США - еще в конце 2024 года, больше по ней средства не передавались. Остальные члены "семерки" направили Украине 37,9 миллиарда долларов в 2025 году и 10,5 миллиарда - в 2026 году. В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом. Евросоюз, перечисляя доходы от российских замороженных активов в пользу Украины, способствует терроризму, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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финансы, россия, украина, сша, москва, сергей лавров, мария захарова, ес, мид рф, мид