Bloomberg: Германия и Франция толкают ЕС к ужесточению торговли с Китаем
Bloomberg: Германия и Франция призвали ЕК принять меры по сдерживанию китайского импорта
© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Norbert Braun
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Германия и Франция призвали Еврокомиссию принять новые меры для сдерживания китайского импорта, что укрепит позиции Брюсселя в попытках сбалансировать торговые отношения с Пекином. Об этом говорится в совместном документе и письме председателю Комиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.
"Европейская комиссия должна воспользоваться франко-германским импульсом и оперативно преобразовать предложения в конкретные меры, если продолжающиеся переговоры с Китаем не принесут ощутимого прогресса в устранении этих искажений конкуренции", — заявил глава немецкой ассоциации машиностроительной промышленности Тило Бродтманн.
Наиболее примечательная часть плана — новый инструмент, который при необходимости позволит ЕС закрыть китайским компаниям доступ к рынку торгуемых товаров и услуг объемом 8 триллионов долларов. Хотя в документе не названа конкретная страна, описание торговых практик почти исключительно соответствует Китаю. Европейские лидеры стремятся сдержать растущий торговый дефицит с КНР, который угрожает миллионам рабочих мест в блоке.
Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович отправится в Пекин позднее на этой неделе, чтобы попытаться договориться о механизме стабилизации торговых потоков и предотвратить полномасштабную торговую войну. Однако чиновники отмечают: еще важнее содержания документа сигнал о том, что наиболее влиятельные страны Европы едины, и попытки их разделить потерпят неудачу. Риск для Брюсселя в том, что Пекин проверит франко-германскую решимость на прочность, затягивая диалог и предлагая скромные уступки.