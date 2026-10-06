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Bloomberg: Германия и Франция толкают ЕС к ужесточению торговли с Китаем - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: Германия и Франция толкают ЕС к ужесточению торговли с Китаем
Bloomberg: Германия и Франция толкают ЕС к ужесточению торговли с Китаем - 06.10.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: Германия и Франция толкают ЕС к ужесточению торговли с Китаем
Германия и Франция призвали Еврокомиссию принять новые меры для сдерживания китайского импорта, что укрепит позиции Брюсселя в попытках сбалансировать торговые... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:59+0300
2026-10-06T17:14+0300
мировая экономика
пекин
урсула фон дер ляйен
ес
bloomberg
марош шефчович
брюссель
китай
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Германия и Франция призвали Еврокомиссию принять новые меры для сдерживания китайского импорта, что укрепит позиции Брюсселя в попытках сбалансировать торговые отношения с Пекином. Об этом говорится в совместном документе и письме председателю Комиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет Bloomberg."Европейская комиссия должна воспользоваться франко-германским импульсом и оперативно преобразовать предложения в конкретные меры, если продолжающиеся переговоры с Китаем не принесут ощутимого прогресса в устранении этих искажений конкуренции", — заявил глава немецкой ассоциации машиностроительной промышленности Тило Бродтманн.Наиболее примечательная часть плана — новый инструмент, который при необходимости позволит ЕС закрыть китайским компаниям доступ к рынку торгуемых товаров и услуг объемом 8 триллионов долларов. Хотя в документе не названа конкретная страна, описание торговых практик почти исключительно соответствует Китаю. Европейские лидеры стремятся сдержать растущий торговый дефицит с КНР, который угрожает миллионам рабочих мест в блоке.Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович отправится в Пекин позднее на этой неделе, чтобы попытаться договориться о механизме стабилизации торговых потоков и предотвратить полномасштабную торговую войну. Однако чиновники отмечают: еще важнее содержания документа сигнал о том, что наиболее влиятельные страны Европы едины, и попытки их разделить потерпят неудачу. Риск для Брюсселя в том, что Пекин проверит франко-германскую решимость на прочность, затягивая диалог и предлагая скромные уступки.
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мировая экономика, пекин, урсула фон дер ляйен, ес, bloomberg, марош шефчович, брюссель, китай
Мировая экономика, Пекин, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Bloomberg, Марош Шефчович, Брюссель, КИТАЙ
15:59 06.10.2026 (обновлено: 17:14 06.10.2026)
 
Bloomberg: Германия и Франция толкают ЕС к ужесточению торговли с Китаем

Bloomberg: Германия и Франция призвали ЕК принять меры по сдерживанию китайского импорта

© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Norbert Braun
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Германия и Франция призвали Еврокомиссию принять новые меры для сдерживания китайского импорта, что укрепит позиции Брюсселя в попытках сбалансировать торговые отношения с Пекином. Об этом говорится в совместном документе и письме председателю Комиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.
"Европейская комиссия должна воспользоваться франко-германским импульсом и оперативно преобразовать предложения в конкретные меры, если продолжающиеся переговоры с Китаем не принесут ощутимого прогресса в устранении этих искажений конкуренции", — заявил глава немецкой ассоциации машиностроительной промышленности Тило Бродтманн.
Наиболее примечательная часть плана — новый инструмент, который при необходимости позволит ЕС закрыть китайским компаниям доступ к рынку торгуемых товаров и услуг объемом 8 триллионов долларов. Хотя в документе не названа конкретная страна, описание торговых практик почти исключительно соответствует Китаю. Европейские лидеры стремятся сдержать растущий торговый дефицит с КНР, который угрожает миллионам рабочих мест в блоке.
Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович отправится в Пекин позднее на этой неделе, чтобы попытаться договориться о механизме стабилизации торговых потоков и предотвратить полномасштабную торговую войну. Однако чиновники отмечают: еще важнее содержания документа сигнал о том, что наиболее влиятельные страны Европы едины, и попытки их разделить потерпят неудачу. Риск для Брюсселя в том, что Пекин проверит франко-германскую решимость на прочность, затягивая диалог и предлагая скромные уступки.
 
Мировая экономикаПекинУрсула фон дер ЛяйенЕСBloombergМарош ШефчовичБрюссельКИТАЙ
 
 
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