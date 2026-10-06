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Глава Минтранса дал старт движению в обновленном пункте пропуска "Краскино"

Глава Минтранса дал старт движению в обновленном пункте пропуска "Краскино" - 06.10.2026, ПРАЙМ

Глава Минтранса дал старт движению в обновленном пункте пропуска "Краскино"

Глава Минтранса России Андрей Никитин дал старт движению в обновленном пункте пропуска "Краскино" на границе с Китаем, сообщила пресс-служба ведомства. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:39+0300

2026-10-06T13:39+0300

2026-10-06T13:39+0300

россия

китай

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

фтс

фтс россии

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Глава Минтранса России Андрей Никитин дал старт движению в обновленном пункте пропуска "Краскино" на границе с Китаем, сообщила пресс-служба ведомства. "Андрей Никитин дал старт движению в обновленном пункте пропуска "Краскино" на границе с Китаем", - говорится в сообщении. Отмечается, что пропускная способность пункта после модернизации увеличилась в четыре раза - до 750 автомобилей в сутки. Участие в церемонии открытия также приняли глава ФТС Валерий Пикалев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководитель Росгранстроя Дмитрий Бойков. Реконструкция автомобильного пункта пропуска длилась 2,5 года и учитывала поручение президента России Владимира Путина сократить время досмотра грузового транспорта до 10 минут. За время работ возведено 60 зданий и сооружений, обустроено 16 полос для движения транспорта, смонтировано более 100 единиц современного технологического оборудования. "Динамика говорит сама за себя: только за первые 5 месяцев этого года товарооборот с Китаем вырос на четверть. Наша задача - опережающими темпами создавать надежную инфраструктуру", - отметил Никитин.

китай

приморский край

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