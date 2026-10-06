https://1prime.ru/20261006/google--873981025.html
Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение
Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение - 06.10.2026, ПРАЙМ
Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение, передает... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:25+0300
2026-10-06T12:25+0300
2026-10-06T12:25+0300
технологии
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861070865_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_dd7d8e8d5cdfb10508c968204f8fe9c5.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Компания Google LLC признана виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - огласила решение судья. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, компанию Google оштрафовали за неудаление заблокированного на территории РФ приложения - за нарушение по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861070865_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_964be170afbeaa77c0f71e9664a3f582.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, москва
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение
Суд оштрафовал Google на 3,8 млн руб за отказ удалить заблокированное в России приложение
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Компания Google LLC признана виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, компанию Google оштрафовали за неудаление заблокированного на территории РФ приложения - за нарушение по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.