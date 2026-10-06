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Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение
Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение - 06.10.2026, ПРАЙМ
Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение, передает... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:25+0300
2026-10-06T12:25+0300
технологии
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Компания Google LLC признана виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - огласила решение судья. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, компанию Google оштрафовали за неудаление заблокированного на территории РФ приложения - за нарушение по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
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технологии, бизнес, россия, москва
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
12:25 06.10.2026
 
Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение

Суд оштрафовал Google на 3,8 млн руб за отказ удалить заблокированное в России приложение

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Компания Google LLC признана виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, компанию Google оштрафовали за неудаление заблокированного на территории РФ приложения - за нарушение по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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