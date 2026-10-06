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Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение

Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение - 06.10.2026, ПРАЙМ

Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить приложение

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение, передает... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:25+0300

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2026-10-06T12:25+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Компания Google LLC признана виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - огласила решение судья. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, компанию Google оштрафовали за неудаление заблокированного на территории РФ приложения - за нарушение по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

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технологии, бизнес, россия, москва