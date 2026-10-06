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Google и Constellation инвестируют $4,3 миллиарда в атомную энергетику

Google и Constellation инвестируют $4,3 миллиарда в атомную энергетику - 06.10.2026, ПРАЙМ

Google и Constellation инвестируют $4,3 миллиарда в атомную энергетику

Американский техногигант Google и энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение в сфере атомной энергетики с объемом инвестиций... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T21:51+0300

2026-10-06T21:51+0300

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ВАШИНГТОН, 6 окт - ПРАЙМ. Американский техногигант Google и энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение в сфере атомной энергетики с объемом инвестиций свыше 4,3 миллиарда долларов для обеспечения электроэнергией новых центров обработки данных, сообщает газета Wall Street Journal. "Google и Constellation Energy договорились о масштабной 20-летней сделке в сфере атомной энергетики, которая позволит увеличить выработку электроэнергии на 11 действующих реакторах... Constellation заявила, что планирует инвестировать в модернизацию этих станций более 4,3 миллиарда долларов", - пишет издание. В рамках 20-летнего соглашения Google гарантирует выкуп 890 мегаватт вырабатываемой мощности и профинансирует модернизацию объектов Constellation. На эти средства энергетическая компания обновит и увеличит мощность 11 действующих ядерных реакторов на своих АЭС в штатах Иллинойс, Пенсильвания и Нью-Джерси, что обеспечит поставки энергии, сопоставимые со строительством отдельного крупного реактора, сообщает газета. Первый этап проекта планируется завершить в 2028 году, а работы на остальных блоках продолжатся до 2032-2033 годов. Кроме того, стороны договорились о дополнительных 15-летних поставках 2700 мегаватт электроэнергии в объединенную энергосистему на востоке и Среднем Западе США, отмечается в публикации.

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