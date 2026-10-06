https://1prime.ru/20261006/gosuslugi-873984734.html

Россияне ежедневно подают свыше 2,7 миллиона заявлений через "Госуслуги"

Россияне ежедневно подают свыше 2,7 миллиона заявлений через "Госуслуги" - 06.10.2026, ПРАЙМ

Россияне ежедневно подают свыше 2,7 миллиона заявлений через "Госуслуги"

Более 120 миллионов россиян пользуются "Госуслугами", подавая через портал свыше 2,7 миллиона заявлений ежедневно, говорится в материалах кабмина, приуроченных... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:30+0300

2026-10-06T13:30+0300

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общество

россия

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 120 миллионов россиян пользуются "Госуслугами", подавая через портал свыше 2,7 миллиона заявлений ежедневно, говорится в материалах кабмина, приуроченных к форуму "Цифровые решения". "Сегодня "Госуслугами" пользуются более 120 миллионов человек, каждый день подается больше 2,7 миллиона заявлений, - сказано в материалах. Отмечается, что за время работы портала 1,7 миллиона пар подали там заявления на регистрацию брака, а к врачу записались более 260 миллионов раз. В свою очередь сервисом "Госуслуги Моя школа" пользуются уже больше 12 миллионов человек в 87 регионах России. А виртуальный помощник "Макс" с момента запуска провел 4 миллиарда консультаций, отвечая на вопросы граждан. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия