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Россияне ежедневно подают свыше 2,7 миллиона заявлений через "Госуслуги" - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне ежедневно подают свыше 2,7 миллиона заявлений через "Госуслуги"
Россияне ежедневно подают свыше 2,7 миллиона заявлений через "Госуслуги" - 06.10.2026, ПРАЙМ
Россияне ежедневно подают свыше 2,7 миллиона заявлений через "Госуслуги"
Более 120 миллионов россиян пользуются "Госуслугами", подавая через портал свыше 2,7 миллиона заявлений ежедневно, говорится в материалах кабмина, приуроченных... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:30+0300
2026-10-06T13:35+0300
общество
россия
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 120 миллионов россиян пользуются "Госуслугами", подавая через портал свыше 2,7 миллиона заявлений ежедневно, говорится в материалах кабмина, приуроченных к форуму "Цифровые решения". "Сегодня "Госуслугами" пользуются более 120 миллионов человек, каждый день подается больше 2,7 миллиона заявлений, - сказано в материалах. Отмечается, что за время работы портала 1,7 миллиона пар подали там заявления на регистрацию брака, а к врачу записались более 260 миллионов раз. В свою очередь сервисом "Госуслуги Моя школа" пользуются уже больше 12 миллионов человек в 87 регионах России. А виртуальный помощник "Макс" с момента запуска провел 4 миллиарда консультаций, отвечая на вопросы граждан. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ
13:30 06.10.2026 (обновлено: 13:35 06.10.2026)
 
Россияне ежедневно подают свыше 2,7 миллиона заявлений через "Госуслуги"

Кабмин: "Госуслугами" пользуются более 120 миллионов россиян

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 120 миллионов россиян пользуются "Госуслугами", подавая через портал свыше 2,7 миллиона заявлений ежедневно, говорится в материалах кабмина, приуроченных к форуму "Цифровые решения".
"Сегодня "Госуслугами" пользуются более 120 миллионов человек, каждый день подается больше 2,7 миллиона заявлений, - сказано в материалах.
Отмечается, что за время работы портала 1,7 миллиона пар подали там заявления на регистрацию брака, а к врачу записались более 260 миллионов раз.
В свою очередь сервисом "Госуслуги Моя школа" пользуются уже больше 12 миллионов человек в 87 регионах России.
А виртуальный помощник "Макс" с момента запуска провел 4 миллиарда консультаций, отвечая на вопросы граждан.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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