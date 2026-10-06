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"Зеленая кнопка" для отмены ограничений появится на "Госуслугах"

"Зеленая кнопка" для отмены ограничений появится на "Госуслугах" - 06.10.2026, ПРАЙМ

"Зеленая кнопка" для отмены ограничений появится на "Госуслугах"

"Зеленая кнопка" появится на "Госуслугах" как механизм отмены "Красной кнопки" - она позволит снимать ранее наложенные ограничения, говорится в материалах к... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:45+0300

2026-10-06T13:45+0300

2026-10-06T13:46+0300

общество

дмитрий григоренко

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Зеленая кнопка" появится на "Госуслугах" как механизм отмены "Красной кнопки" - она позволит снимать ранее наложенные ограничения, говорится в материалах к форуму "Цифровые решения". Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил в интервью РИА Новости, что "Красная кнопка" для защиты от мошенников заработает на "Госуслугах" в этом году, сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. "Зеленая кнопка" на Госуслугах будет работать как механизм отмены "Красной кнопки" и снятия ограничений со стороны участников ГИС "Антифрод", - говорится в сообщении. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт. В конце сентября Григоренко сообщил РИА Новости, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки, в него войдет почти 20 инициатив, а акцент будет на борьбе со схемами с сим-картами. Он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Позже Минцифры опубликовало законопроект для общественного обсуждения. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , дмитрий григоренко, владимир путин, госдума