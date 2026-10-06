https://1prime.ru/20261006/gosuslugi-873990845.html

Мишустин поручил проработать дополнительные условия входа на "Госуслуги"

Мишустин поручил проработать дополнительные условия входа на "Госуслуги" - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил проработать дополнительные условия входа на "Госуслуги"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные условия для входа на Госуслуги или при восстановлении доступа к платформе. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:36+0300

2026-10-06T14:36+0300

2026-10-06T14:36+0300

технологии

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873990845.jpg?1791286607

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные условия для входа на Госуслуги или при восстановлении доступа к платформе. "Министерству цифрового развития, конечно, необходимо усилить и защиту учетных записей портала государственных услуг, которым пользуются уже 120 миллионов человек. Их данные должны надежно храниться. Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней", - сказал он в ходе выступления на главной пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, михаил мишустин