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Мишустин поручил проработать дополнительные условия входа на "Госуслуги"
Мишустин поручил проработать дополнительные условия входа на "Госуслуги" - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил проработать дополнительные условия входа на "Госуслуги"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные условия для входа на Госуслуги или при восстановлении доступа к платформе. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:36+0300
2026-10-06T14:36+0300
2026-10-06T14:36+0300
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные условия для входа на Госуслуги или при восстановлении доступа к платформе. "Министерству цифрового развития, конечно, необходимо усилить и защиту учетных записей портала государственных услуг, которым пользуются уже 120 миллионов человек. Их данные должны надежно храниться. Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней", - сказал он в ходе выступления на главной пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин поручил проработать дополнительные условия входа на "Госуслуги"
Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные условия для входа на "Госуслуги"
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные условия для входа на Госуслуги или при восстановлении доступа к платформе.
"Министерству цифрового развития, конечно, необходимо усилить и защиту учетных записей портала государственных услуг, которым пользуются уже 120 миллионов человек. Их данные должны надежно храниться. Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней", - сказал он в ходе выступления на главной пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения".
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.