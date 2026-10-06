Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кос назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС "только на бумаге" - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/gruziya-874000256.html
Кос назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС "только на бумаге"
Кос назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС "только на бумаге" - 06.10.2026, ПРАЙМ
Кос назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС "только на бумаге"
Грузия в настоящее время остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз "только на бумаге", заявила во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:16+0300
2026-10-06T18:16+0300
мировая экономика
грузия
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874000256.jpg?1791299765
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - ПРАЙМ. Грузия в настоящее время остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз "только на бумаге", заявила во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге. Я сожалею об этом", - сказала Кос. По ее словам, дальнейшее развитие отношений ЕС с Грузией будет во многом зависеть от позиции государств-членов Евросоюза. "То, как мы будем дальше действовать в отношении этой страны, в основном зависит от того, каким государства-члены видят будущее этих отношений. Однако многое из того, что сейчас происходит в стране, будет представлено в конце октября в докладах о расширении. Вы можете представить, в каком направлении это будет двигаться", - добавила еврокомиссар. Еврокомиссия ранее сообщила, что в рамках пакета по расширению 2026 года намерена представить ориентировочные дорожные карты для четырех стран, которые считает лидерами процесса расширения: Черногории, Албании, Молдавии и Украины. Грузия в этот список не вошла. Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года. В 2024 году Евросоюз объявил процесс ее вступления фактически остановленным.
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, грузия, ес
Мировая экономика, ГРУЗИЯ, ЕС
18:16 06.10.2026
 
Кос назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС "только на бумаге"

Еврокомиссар Кос: Грузия остается страной-кандидатом на вступление в ЕС только на бумаге

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - ПРАЙМ. Грузия в настоящее время остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз "только на бумаге", заявила во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге. Я сожалею об этом", - сказала Кос.
По ее словам, дальнейшее развитие отношений ЕС с Грузией будет во многом зависеть от позиции государств-членов Евросоюза.
"То, как мы будем дальше действовать в отношении этой страны, в основном зависит от того, каким государства-члены видят будущее этих отношений. Однако многое из того, что сейчас происходит в стране, будет представлено в конце октября в докладах о расширении. Вы можете представить, в каком направлении это будет двигаться", - добавила еврокомиссар.
Еврокомиссия ранее сообщила, что в рамках пакета по расширению 2026 года намерена представить ориентировочные дорожные карты для четырех стран, которые считает лидерами процесса расширения: Черногории, Албании, Молдавии и Украины. Грузия в этот список не вошла.
Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года. В 2024 году Евросоюз объявил процесс ее вступления фактически остановленным.
 
Мировая экономикаГРУЗИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала