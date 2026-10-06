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Кос назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС "только на бумаге"

Кос назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС "только на бумаге" - 06.10.2026, ПРАЙМ

Кос назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС "только на бумаге"

Грузия в настоящее время остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз "только на бумаге", заявила во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:16+0300

2026-10-06T18:16+0300

2026-10-06T18:16+0300

мировая экономика

грузия

ес

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - ПРАЙМ. Грузия в настоящее время остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз "только на бумаге", заявила во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге. Я сожалею об этом", - сказала Кос. По ее словам, дальнейшее развитие отношений ЕС с Грузией будет во многом зависеть от позиции государств-членов Евросоюза. "То, как мы будем дальше действовать в отношении этой страны, в основном зависит от того, каким государства-члены видят будущее этих отношений. Однако многое из того, что сейчас происходит в стране, будет представлено в конце октября в докладах о расширении. Вы можете представить, в каком направлении это будет двигаться", - добавила еврокомиссар. Еврокомиссия ранее сообщила, что в рамках пакета по расширению 2026 года намерена представить ориентировочные дорожные карты для четырех стран, которые считает лидерами процесса расширения: Черногории, Албании, Молдавии и Украины. Грузия в этот список не вошла. Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года. В 2024 году Евросоюз объявил процесс ее вступления фактически остановленным.

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мировая экономика, грузия, ес