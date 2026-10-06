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GWM ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2026 году

GWM ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2026 году - 06.10.2026, ПРАЙМ

GWM ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2026 году

Компания Great Wall Motor Rus ожидает, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам года составят 1,4-1,42 миллиона машин,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T11:56+0300

2026-10-06T11:56+0300

2026-10-06T13:22+0300

бизнес

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Компания Great Wall Motor Rus ожидает, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам года составят 1,4-1,42 миллиона машин, что соответствует результатам прошлого года, рассказал директор компании по маркетингу Александр Зубик. "Говоря о 2026 годе, здесь основным фактором, который мы наблюдаем во втором полугодии, является, конечно, прекращение роста год к году, что было предсказуемо", - сказал он в рамках сессии на форуме CarX 2026. "Мы все-таки думаем, что в конце года будет плавный рост, специфичный для сезонности в этом периоде… тогда рынок выходит на размер 1,4-1,42 миллиона автомобилей", - добавил он. Так, согласно прогнозу GWM, в октябре в России ожидается снижение продаж новых легковых автомобилей и LCV на 28% в годовом натуральном выражении, до 126,3 тысячи единиц, в ноябре - рост на 0,7%, до 136,1 тысячи автомобилей, а в декабре - рост на символические 0,1%, до 145,9 тысячи машин. Как отмечается в презентации Зубика, такой результат соответствует нулевой динамике по сравнению с прошлым годом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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