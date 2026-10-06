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Euroclear попросил суд прекратить дело о банкротстве - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Euroclear попросил суд прекратить дело о банкротстве
Euroclear попросил суд прекратить дело о банкротстве - 06.10.2026, ПРАЙМ
Euroclear попросил суд прекратить дело о банкротстве
Бельгийский Euroclear Bank направил в арбитражный суд Москвы ходатайство о прекращении дела о его банкротстве, возбужденного в сентябре по заявлению частного... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:19+0300
2026-10-06T18:26+0300
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Бельгийский Euroclear Bank направил в арбитражный суд Москвы ходатайство о прекращении дела о его банкротстве, возбужденного в сентябре по заявлению частного инвестора Ильи Петрова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ходатайство поступило в суд 5 октября. Ранее заседание по проверке обоснованности заявления Петрова было назначено на 8 октября. Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем - чуть более 2,5 миллиона рублей. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, ходатайство о прекращении производства мотивировано отсутствием у бельгийского банка признаков банкротства, а у российского суда – компетенции для рассмотрения данного спора. Это не первое заявление о банкротстве Euroclear, поданное в российский суд. Арбитражный суд Москвы в марте 2025 года прекратил производство по делу о банкротстве банка, инициированное московским АО "Гео-Система", чьи ценные бумаги были заблокированы из-за санкций. Суд тогда пришел к выводу, что у Euroclear отсутствуют признаки банкротства, а неисполнение им обязательств перед заявителем обусловлено ограничениями на основании российского антисанкционного законодательства. При этом, отмечал суд, у кредитора сохранялась возможность получить положенные ему выплаты вне банкротной процедуры. Представитель Euroclear Bank говорил тогда в суде, что "существует внесудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665". Кроме того, представитель должника усомнился в компетенции российского суда для банкротства Euroclear, так как у последнего не прослеживается связь с Российской Федерацией - деятельность он ведет вне РФ, имущество на его счетах в РФ не может быть передано в конкурсную массу. Представители Банка России и Национального расчетного депозитария, привлеченных к тому делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника. Так, юрист ЦБ говорил в суде, что денежные средства Euroclear заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".
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4.7
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40
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бизнес, банки, финансы, москва, euroclear, euroclear bank, банк россии
Бизнес, Банки, Финансы, МОСКВА, Euroclear, Euroclear Bank, Банк России
18:19 06.10.2026 (обновлено: 18:26 06.10.2026)
 
Euroclear попросил суд прекратить дело о банкротстве

Euroclear попросил суд прекратить дело о банкротстве, инициированное частным инвестором

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Бельгийский Euroclear Bank направил в арбитражный суд Москвы ходатайство о прекращении дела о его банкротстве, возбужденного в сентябре по заявлению частного инвестора Ильи Петрова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ходатайство поступило в суд 5 октября. Ранее заседание по проверке обоснованности заявления Петрова было назначено на 8 октября. Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем - чуть более 2,5 миллиона рублей.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, ходатайство о прекращении производства мотивировано отсутствием у бельгийского банка признаков банкротства, а у российского суда – компетенции для рассмотрения данного спора.
Это не первое заявление о банкротстве Euroclear, поданное в российский суд. Арбитражный суд Москвы в марте 2025 года прекратил производство по делу о банкротстве банка, инициированное московским АО "Гео-Система", чьи ценные бумаги были заблокированы из-за санкций.
Суд тогда пришел к выводу, что у Euroclear отсутствуют признаки банкротства, а неисполнение им обязательств перед заявителем обусловлено ограничениями на основании российского антисанкционного законодательства. При этом, отмечал суд, у кредитора сохранялась возможность получить положенные ему выплаты вне банкротной процедуры.
Представитель Euroclear Bank говорил тогда в суде, что "существует внесудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665". Кроме того, представитель должника усомнился в компетенции российского суда для банкротства Euroclear, так как у последнего не прослеживается связь с Российской Федерацией - деятельность он ведет вне РФ, имущество на его счетах в РФ не может быть передано в конкурсную массу.
Представители Банка России и Национального расчетного депозитария, привлеченных к тому делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника. Так, юрист ЦБ говорил в суде, что денежные средства Euroclear заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".
 
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