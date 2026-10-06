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США и Иран усиливают давление: от Йемена до базы "Фэрфорд", пишут СМИ - 06.10.2026, ПРАЙМ
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США и Иран усиливают давление: от Йемена до базы "Фэрфорд", пишут СМИ
США и Иран усиливают давление: от Йемена до базы "Фэрфорд", пишут СМИ - 06.10.2026, ПРАЙМ
США и Иран усиливают давление: от Йемена до базы "Фэрфорд", пишут СМИ
Инструменты конфликта между Соединенными Штатами и Ираном все теснее переплетаются. Разворачивается цепь взаимосвязанных событий — от войны в Йемене до... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:34+0300
2026-10-06T18:34+0300
мировая экономика
общество
иран
тегеран
сша
масуд пезешкиан
энди бернем
ксир
мид
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Инструменты конфликта между Соединенными Штатами и Ираном все теснее переплетаются. Разворачивается цепь взаимосвязанных событий — от войны в Йемене до внезапной эвакуации американских бомбардировщиков B-1 с британской базы "Фэрфорд", пишет ИноСМИ со ссылкой на An Nahar.Пентагон с поразительной скоростью передислоцировал 12 бомбардировщиков B-1 в США после получения разведданных о подготовке Ирана к атаке на базу, с которой эти самолеты наносили удары по Ирану в ходе 40-дневной войны. До сих пор нет ясности, каким образом планировалось атаковать объект, который КСИР ранее назвал "законной целью". Вывод бомбардировщиков связывают с новыми угрозами, возникшими после ареста британскими властями пяти человек по подозрению в подготовке нападения. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем предположил, что к планированию мог быть причастен Иран. Ранее Израиль предупреждал Лондон и Вашингтон о подготовке Тегераном атак с использованием беспилотников на базы в Великобритании и Германии, где размещены американские самолеты.Иран выразил протест в связи с заявлениями Бернема и вызвал британского посла в Тегеране, назвав позицию Лондона "неуместной".Одновременно расширился фронт в Йемене: глава Президентского совета Рашад аль-Алими объявил о начале крупномасштабной операции против хуситов. Если правительственным силам удастся вернуть территории, утраченные в прошлом месяце в районе Баб-эль-Мандебского пролива, это восстановит баланс сил, существовавший до возобновления боев в июле. США, несмотря на отказ от прямого участия, внимательно следят за происходящим.Тегеран сталкивается с растущим экономическим давлением. Его масштабы достигли такого уровня, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи впервые признал нынешние обстоятельства одними из самых сложных для страны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости "применить новый подход к управлению исключительными обстоятельствами"."Соединенные Штаты и Иран не готовы идти на уступки, рассчитывая доказать, что способны дольше другой выдерживать болезненные последствия экономического давления", — отмечает автор.Приоритеты сторон расходятся. Трамп стремится поставить ядерный вопрос во главу повестки, тогда как Тегеран требует прежде всего прекращения войны, снятия эмбарго и санкций, а также разблокировки замороженных активов — и лишь после этого готов вернуться к ядерным переговорам. Возобновление поставок нефти из Персидского залива позволило Трампу вновь сосредоточиться на ядерной теме. Это снижает вероятность того, что Тегеран примет последние предложения США, которые, по словам представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, ничем не отличаются от предыдущих. Однако на этот раз нефтяной рынок может столкнуться с новыми рисками из-за действий Украины, которые могут косвенно сыграть на руку Ирану.
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мировая экономика, общество , иран, тегеран, сша, масуд пезешкиан, энди бернем, ксир, мид
Мировая экономика, Общество , ИРАН, Тегеран, США, Масуд Пезешкиан, Энди Бернем, КСИР, МИД
18:34 06.10.2026
 
США и Иран усиливают давление: от Йемена до базы "Фэрфорд", пишут СМИ

An Nahar: США перебросили бомбардировщики из-за угроз Ирана

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротесты против военной операции США и Израиля в Иране
Протесты против военной операции США и Израиля в Иране - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Алексей Алексеев
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Инструменты конфликта между Соединенными Штатами и Ираном все теснее переплетаются. Разворачивается цепь взаимосвязанных событий — от войны в Йемене до внезапной эвакуации американских бомбардировщиков B-1 с британской базы "Фэрфорд", пишет ИноСМИ со ссылкой на An Nahar.
Пентагон с поразительной скоростью передислоцировал 12 бомбардировщиков B-1 в США после получения разведданных о подготовке Ирана к атаке на базу, с которой эти самолеты наносили удары по Ирану в ходе 40-дневной войны. До сих пор нет ясности, каким образом планировалось атаковать объект, который КСИР ранее назвал "законной целью". Вывод бомбардировщиков связывают с новыми угрозами, возникшими после ареста британскими властями пяти человек по подозрению в подготовке нападения. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем предположил, что к планированию мог быть причастен Иран. Ранее Израиль предупреждал Лондон и Вашингтон о подготовке Тегераном атак с использованием беспилотников на базы в Великобритании и Германии, где размещены американские самолеты.
Иран выразил протест в связи с заявлениями Бернема и вызвал британского посла в Тегеране, назвав позицию Лондона "неуместной".
Одновременно расширился фронт в Йемене: глава Президентского совета Рашад аль-Алими объявил о начале крупномасштабной операции против хуситов. Если правительственным силам удастся вернуть территории, утраченные в прошлом месяце в районе Баб-эль-Мандебского пролива, это восстановит баланс сил, существовавший до возобновления боев в июле. США, несмотря на отказ от прямого участия, внимательно следят за происходящим.
Тегеран сталкивается с растущим экономическим давлением. Его масштабы достигли такого уровня, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи впервые признал нынешние обстоятельства одними из самых сложных для страны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости "применить новый подход к управлению исключительными обстоятельствами".
"Соединенные Штаты и Иран не готовы идти на уступки, рассчитывая доказать, что способны дольше другой выдерживать болезненные последствия экономического давления", — отмечает автор.
Приоритеты сторон расходятся. Трамп стремится поставить ядерный вопрос во главу повестки, тогда как Тегеран требует прежде всего прекращения войны, снятия эмбарго и санкций, а также разблокировки замороженных активов — и лишь после этого готов вернуться к ядерным переговорам. Возобновление поставок нефти из Персидского залива позволило Трампу вновь сосредоточиться на ядерной теме. Это снижает вероятность того, что Тегеран примет последние предложения США, которые, по словам представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, ничем не отличаются от предыдущих. Однако на этот раз нефтяной рынок может столкнуться с новыми рисками из-за действий Украины, которые могут косвенно сыграть на руку Ирану.
 
Мировая экономикаОбществоИРАНТегеранСШАМасуд ПезешкианЭнди БернемКСИРМИД
 
 
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