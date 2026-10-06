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В "Сибур Диджитал" рассказали об автоматизации бизнеса с помощью ИИ - 06.10.2026, ПРАЙМ
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В "Сибур Диджитал" рассказали об автоматизации бизнеса с помощью ИИ
В "Сибур Диджитал" рассказали об автоматизации бизнеса с помощью ИИ - 06.10.2026, ПРАЙМ
В "Сибур Диджитал" рассказали об автоматизации бизнеса с помощью ИИ
Большинство бизнес-процессов автоматизируется с помощью такого инструмента, как обычный алгоритм искусственного интеллекта, а для разработки и создания более... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:40+0300
2026-10-06T18:43+0300
технологии
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Большинство бизнес-процессов автоматизируется с помощью такого инструмента, как обычный алгоритм искусственного интеллекта, а для разработки и создания более сложных задач требуются уже передовые модели ИИ, заявил генеральный директор "Сибур Диджитал" Денис Юдаков. "Для разработки и создания уже более сложных конструкций нужны топовые модели, но большинство процессов автоматизируются даже алгоритмами, которые создаются просто с помощью моделей", - сказал он в ходе выступления на сессии "Отечественные генеративные модели: путь к технологическому суверенитету" форума "Цифровые решения". По его словам, ИИ позволяет дешево доавтоматизировать часть процессов в бизнесе, в частности анализ документации. Он подчеркнул, что с этим справляются и базовые модели ИИ, выпущенные полгода назад. Юдаков отметил, что бизнес, применяя ИИ, пытается решить сначала простые задачи, для которых очень часто не нужны модели машинного обучения последних поколений. Он также добавил, что когда только появился ИИ, то возникла "эйфория полной автоматизации", поскольку ожидалось, что он будет выполнять все задачи самостоятельно. Однако теперь возникает обратная ситуация: тот объем, который планируется отдать в обработку ИИ уже является "гиперавтоматизацией". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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технологии
Технологии
18:40 06.10.2026 (обновлено: 18:43 06.10.2026)
 
В "Сибур Диджитал" рассказали об автоматизации бизнеса с помощью ИИ

Юдаков: большинство бизнес-процессов автоматизируются базовыми алгоритмами ИИ

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Большинство бизнес-процессов автоматизируется с помощью такого инструмента, как обычный алгоритм искусственного интеллекта, а для разработки и создания более сложных задач требуются уже передовые модели ИИ, заявил генеральный директор "Сибур Диджитал" Денис Юдаков.
"Для разработки и создания уже более сложных конструкций нужны топовые модели, но большинство процессов автоматизируются даже алгоритмами, которые создаются просто с помощью моделей", - сказал он в ходе выступления на сессии "Отечественные генеративные модели: путь к технологическому суверенитету" форума "Цифровые решения".
По его словам, ИИ позволяет дешево доавтоматизировать часть процессов в бизнесе, в частности анализ документации. Он подчеркнул, что с этим справляются и базовые модели ИИ, выпущенные полгода назад.
Юдаков отметил, что бизнес, применяя ИИ, пытается решить сначала простые задачи, для которых очень часто не нужны модели машинного обучения последних поколений.
Он также добавил, что когда только появился ИИ, то возникла "эйфория полной автоматизации", поскольку ожидалось, что он будет выполнять все задачи самостоятельно. Однако теперь возникает обратная ситуация: тот объем, который планируется отдать в обработку ИИ уже является "гиперавтоматизацией".
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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