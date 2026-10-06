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В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 06.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:49+0300
2026-10-06T14:49+0300
2026-10-06T14:49+0300
бизнес
калуга
росавиация
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, калуга, росавиация
Бизнес, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов