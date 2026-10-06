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МИД: Запад обещает Армении золотые горы ради вытеснения России
МИД: Запад обещает Армении золотые горы ради вытеснения России - 06.10.2026, ПРАЙМ
МИД: Запад обещает Армении золотые горы ради вытеснения России
Запад, добиваясь геополитических целей по вытеснению России из Южного Кавказа, готов обещать "золотые горы" Армении в железнодорожной сфере, заявил в интервью... | 06.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Запад, добиваясь геополитических целей по вытеснению России из Южного Кавказа, готов обещать "золотые горы" Армении в железнодорожной сфере, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. "Могу предположить, что довод про "токсичность" взаимодействия с Россией армянскому руководству подсказывают его западные собеседники. Добиваясь геополитических целей по вытеснению нашей страны из региона, они готовы обещать "золотые горы": масштабные грузопотоки, инвестиции в строительство и восстановление железнодорожных линий", - сказал Калугин. Он подчеркнул, что под эти посулы Ереван принуждают, по сути, присоединиться к нелегитимным антироссийским рестрикциям. Дипломат напомнил, что санкционная политика уже нанесла большой ущерб странам, в первую очередь членам ЕС, которые ее придерживались. "В настоящий момент мы наблюдаем, как в Европе общественное мнение очевидным образом склоняется к ее корректировке, что демонстрируют внутриполитические процессы в ведущих странах Союза", - отметил директор департамента. Дело в том, обратил внимание Калугин, что есть базовые факторы – география и экономика. И на длинной дистанции именно они, а не политика, будут определять судьбу транспортных коридоров на Южном Кавказе. "Решающее значение для грузоотправителей имеют такие параметры, как стоимость, сроки, пропускная способность, наличие дополнительных таможенных процедур, влияющих на предсказуемость расписания", - заключил дипломат. "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - дочернее предприятие "Российских железных дорог" (РЖД). В феврале 2008 года Армения передала железнодорожную инфраструктуру в концессию компании сроком на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 июля не исключил обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации ЮКЖД. 2 сентября вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия не видит причин передавать концессию на управление Армянской железной дорогой, так как компания работает в соответствии с соглашением, приносит прибыль и готова участвовать в развитии железных дорог.
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РОССИЯ, Финансы, АРМЕНИЯ, ЗАПАД, Ереван, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, СНГ, МИД РФ, ЕС
МИД: Запад обещает Армении золотые горы ради вытеснения России
Калугин: Запад подталкивает Армению к санкциям против России, обещая "золотые горы"
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Запад, добиваясь геополитических целей по вытеснению России из Южного Кавказа, готов обещать "золотые горы" Армении в железнодорожной сфере, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
"Могу предположить, что довод про "токсичность" взаимодействия с Россией армянскому руководству подсказывают его западные собеседники. Добиваясь геополитических целей по вытеснению нашей страны из региона, они готовы обещать "золотые горы": масштабные грузопотоки, инвестиции в строительство и восстановление железнодорожных линий", - сказал Калугин.
Он подчеркнул, что под эти посулы Ереван
принуждают, по сути, присоединиться к нелегитимным антироссийским рестрикциям. Дипломат напомнил, что санкционная политика уже нанесла большой ущерб странам, в первую очередь членам ЕС,
которые ее придерживались.
"В настоящий момент мы наблюдаем, как в Европе
общественное мнение очевидным образом склоняется к ее корректировке, что демонстрируют внутриполитические процессы в ведущих странах Союза", - отметил директор департамента.
Дело в том, обратил внимание Калугин, что есть базовые факторы – география и экономика. И на длинной дистанции именно они, а не политика, будут определять судьбу транспортных коридоров на Южном Кавказе.
"Решающее значение для грузоотправителей имеют такие параметры, как стоимость, сроки, пропускная способность, наличие дополнительных таможенных процедур, влияющих на предсказуемость расписания", - заключил дипломат.
"Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - дочернее предприятие "Российских железных дорог" (РЖД
). В феврале 2008 года Армения
передала железнодорожную инфраструктуру в концессию компании сроком на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
30 июля не исключил обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации ЮКЖД. 2 сентября вице-премьер РФ Алексей Оверчук
заявил, что Россия не видит причин передавать концессию на управление Армянской железной дорогой, так как компания работает в соответствии с соглашением, приносит прибыль и готова участвовать в развитии железных дорог.